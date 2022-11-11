Конте пока не обсуждал с "Тоттенхэмом" трансферные планы на январь

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что пока не обсуждал со своим клубом планы на зимнее трансферное окно.

В преддверии января ходят упорные слухи об интересе "Тоттенхэма" к тем или иным игрокам, а также пресса твердит, что от этого зависит, продлит ли Конте свой истекающий в конце сезона контракт.



Правда же в том, что Конте пока не встречался с боссами "шпор" по поводу этой темы, но данная встреча вскоре состоится.



"Если честно, пока что мы не разговаривали. Но, несомненно, будет правильно провести встречу с клубом после первой части сезона, чтобы обсудить позитивные и негативные моменты, а также способы стать лучше. А затем станет видно, что мы можем сделать".



"Это всегда зависит от имеющихся вариантов, от клуба, а также от амбиций. Но мы, несомненно, поговорим. Важно провести анализ после первой части сезона".



"Я увидел много положительных вещей, но были и травмы, и нам было очень сложно играть каждые три дня. В будущем мы должны постараться прибавить и быть лучше готовыми к такого рода ситуации".



"Нам нужно поговорить с клубом и принять лучше решение. Это непросто, потому что другие команды стремятся стать лучше. Такого рода вещи мы всегда обсуждаем вместе с клубом, и это всегда хорошие разговоры".



"У нас только одна цель — прибавить на поле и за его пределами, находя лучшее решение в каждой ситуации. До сих пор у нас была только эта цель", — цитирует Конте Sky Sports.