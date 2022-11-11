Тен Хаг исключает уход Ван де Бека в аренду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не будет отправлять полузащитника Донни Ван де Бека в аренду.

В четверг против "Астон Виллы" в рамках Кубка Англии Ван де Бек в третий раз подряд получил место в стартовом составе "Юнайтед", но провел очередной невыразительный матч.



В преддверии января ходят слухи, что "красные дьяволы" могут вновь отправить Донни в аренду, как год назад в "Эвертон", однако Тен Хаг такой сценарий не рассматривает.



"Я не думаю, что аренда имеет смысл. Либо он будет сражаться и проявлять себя в этой обстановке, либо он уйдет насовсем. Но, на мой взгляд, у него все еще есть будущее здесь".



"Однако это будет непросто, потому что конкуренция здесь по-настоящему высока", — цитирует Тен Хага The Telegraph.