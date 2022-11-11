"Челси" обсуждает покупку Эндрика
"Челси" ведет переговоры о покупке юного нападающего "Палмейраса" Эндрика.
16-летний Эндрик считается одним из самых ярчайших тинейджеров в мировом футболе и вызывает интерес у клубов вроде "Реала", ПСЖ, "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
Однако "Челси" делает все возможное, чтобы опередить конкурентов. Приехавшая на переговоры в Лондон семья Эндрика даже смогла поселиться на тренировочной базе "синих" в Кобхэме, сообщает Sky Sports.
"Челси" также приставил к семье Эндрика бразильского защитника Тиаго Силву, а отец вундеркинда Дуглас посетил стадион "Стэмфорд Бридж".
В прошлом месяце Эндрик стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим за "Палмейрас", с тех пор успев отметиться тремя голами за первую команду.
Ввиду своего возраста Эндрик получит право заключить контракт с новым клубом в следующем году, а трансфер будет возможен после исполнения ему 18 лет в июле 2024.
11.11.2022 17:00
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Если честно, то совсем нет желания читать про всяких 16-18 летних вундер парней. 95% из них не оправдывают ожиданий. Как то так.
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