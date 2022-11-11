Альмирон и Хау — лучшие в Премьер-Лиге в октябре

Вингер Мигель Альмирон и наставник Эдди Хау были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.

В прошлом месяце "Ньюкасл" набрал 16 очков — больше всех в Премьер-Лиге. Подопечные Хау победили "Фулхэм" (1:4), "Брентфорд" (5:1), "Эвертон" (1:0), "Тоттенхэм" (1:2), "Астон Виллу" (4:0) и сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (0:0).



Одним из главных творцов этого успеха стал 28-летний Альмирон, который отличился в пяти из шести матчей, всего забив шесть голов в октябре.



Таким образом, Мигель стал всего лишь вторым после Роке Санта Круса из "Блэкберна в 2007 году парагвайцем, который был признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге.



Конкурентами Альмирона выступали Кепа Аррисабалага, Кевин Де Брюйне, Бруно Гимараэс, Эрлинг Холанд, Киран Триппьер, Леандро Троссард и Гранит Джака.



Для 44-летнего Хау награда Тренеру Месяца стала уже пятой в карьере. Трижды он брал ее со своим бывшим клубом "Борнмутом" и в феврале 2022 с "Ньюкаслом".



Помимо Хау, на это звание в октябре также претендовали Микель Артета из "Арсенала" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".



