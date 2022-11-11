Альмирон и Хау — лучшие в Премьер-Лиге в октябре

Мигель Альмирон Вингер Мигель Альмирон и наставник Эдди Хау были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.

В прошлом месяце "Ньюкасл" набрал 16 очков — больше всех в Премьер-Лиге. Подопечные Хау победили "Фулхэм" (1:4), "Брентфорд" (5:1), "Эвертон" (1:0), "Тоттенхэм" (1:2), "Астон Виллу" (4:0) и сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Одним из главных творцов этого успеха стал 28-летний Альмирон, который отличился в пяти из шести матчей, всего забив шесть голов в октябре.

Таким образом, Мигель стал всего лишь вторым после Роке Санта Круса из "Блэкберна в 2007 году парагвайцем, который был признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге.

Конкурентами Альмирона выступали Кепа Аррисабалага, Кевин Де Брюйне, Бруно Гимараэс, Эрлинг Холанд, Киран Триппьер, Леандро Троссард и Гранит Джака.

Для 44-летнего Хау награда Тренеру Месяца стала уже пятой в карьере. Трижды он брал ее со своим бывшим клубом "Борнмутом" и в феврале 2022 с "Ньюкаслом".

Помимо Хау, на это звание в октябре также претендовали Микель Артета из "Арсенала" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

Эдди Хау и Мигель Альмирон


Метки Альмирон, награды, Ньюкасл, Премьер-Лига, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. deman82 11.11.2022 17:27 # deman82
    https://www.youtube.com/watch?v=L3Dj24c7GSM
    Как развалить Россию не привлекая внимания caнитаров, весь мир нам завидует!!!!
    хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи........он роиисию с колен поднял хахахахаха
    все нас боияться !!! сильные люди хахахахах...
    не хочю красный савок пособники гоздепа.....хахахаха
    роиссия в лидеры всия веяличия хахахаха...

    (ответить)

  2. iskander8sg 11.11.2022 17:14 # iskander8sg
    В украинцев есть лишь один вариант светлого будущего.
    Выкинуть на помойку Бандеру и осознать открытие Нестора Махно!
    Который понял уникальность нашего народа, в его умении к самоорганизации.
    Сетевое государство или нам пиздец. Твердая рука - это поглощение рашкой, через несколько лет опять, или вечная война.

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  3. acceptodessa 11.11.2022 17:09 # acceptodessa
    русня вы биомусор, который ебут в застенках ваших казарм.ваши "командиры" говорят чурке кадырову что вы не шайтаны и вас не надо трахать как овец. вы животные которые подлежат уничтожению. вы не имеете права на дальнейшее существование.

    (ответить)

  4. acceptodessa 11.11.2022 17:08 # acceptodessa
    Сколько в парашке украинских школ? Мы нацисты, националисты, мы фашисты, бендеровцы и наркоманы. Мы те кто вас уничтожит как когда то уничтожили индейцев Майя.

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  5. thegodfather 11.11.2022 17:04 # thegodfather
    11.11.2022 14:58 #
    skydreams

    Это походу ты единственную книгу в своей жизни прочитал и там был совет, когда некуй ответить, на всё отвечать вопросами. Не зря тебя в спорах даже артурио регулярно попускает
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/96705/?c=1

    это типо я ЛОХ чи шо?

    Источник: http://fapl.ru/posts/96705/?c=1#c7672672

    (ответить)

  6. great-alexander 11.11.2022 17:02 # great-alexander
    В сентябре 2017 года Пётр Порошенко подписал закон «Об образовании», фактически вводящий запрет на обучение в государственных учебных заведениях на любом языке, кроме украинского. Переход на обучение на украинском языке должен полностью завершиться к 1 сентября 2020 года.

    В 2022 году в  Украине вступила в силу статья 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая общеукраинские и региональные СМИ издаваться на украинском языке.

    Осенью 2022 года в Киеве полностью запретили изучение русского языка в школах.

    Ни разу украинцы не нацисты конечно)))

    (ответить)

  7. mancunia-planet 11.11.2022 17:01 # mancunia-planet
    Кашу варит кашевар.
    Каша пышет, в каше - пар!

    (ответить)

  8. mancunia-planet 11.11.2022 16:58 # mancunia-planet
    По широкой по дорожке
    Побежал щенок за кошкой.
    Подбежал поближе,
    А она уже на крыше.

    (ответить)

  9. kellborn 11.11.2022 16:55 # kellborn
    Как же меня заебали уже долбаебы с политотой. Блять, какой нахуй смысл сюда то это постить? Ну ладно троллить, но когда человек по 50 сообщений в день строчит - это уже клиника. Тут лечиться нужно.

    (ответить)

  10. mancunia-planet 11.11.2022 16:54 # mancunia-planet
    Щука варит щи щурёнку,
    Шьёт из шёлка рубашонку.

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  11. liverbro 11.11.2022 16:52 # liverbro
    Ну красавцы че, всё по делу

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  12. narcot 11.11.2022 16:52 # narcot
    Россия хотела провести испытания ядерной торпеды, но они провалились, сообщает (https://nashaniva.com/302880) CNN

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  13. mancunia-planet 11.11.2022 16:51 # mancunia-planet
    Шесть мышат
    В камышах шуршат.

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  14. iskander8sg 11.11.2022 16:50 # iskander8sg
    У меня неделя слез какая то.
    Смотрю видео, как людивстречают с цветами, флагами Украины, песнями и слезами воинов ЗСУ и слезы текут рекой от радости, что эти люди спасены из лап зверья.
    Слава ЗСУ!

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  15. v-0987654321 11.11.2022 16:49 # v-0987654321
    Скоро весь мир будет говорить на русском языке

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  16. zheka000000 11.11.2022 16:49 # zheka000000
    ватники чот пропали(

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  17. acceptodessa 11.11.2022 16:41 # acceptodessa
    русачки это животные, которые должны исчезнуть как когда то исчезли динозавры.
    Максимум это демонстрация в клетках, как обезьян.

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  18. quavo 11.11.2022 16:25 # quavo
    Санта крус тоже хорошим напом был кстать

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  19. acceptodessa 11.11.2022 16:14 # acceptodessa
    ВСУ в Херсоне. Член Украинца во рту руснявого иванушки. Привыкайте жить с членом во рту. Учите детей, передавайте опыт членососания будущим поколениям. русня вы не люди, вы биомусор подлежащий уничтожению.

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  20. v-0987654321 11.11.2022 16:07 # v-0987654321
    У Короля фапла v-098 креатив бамбический

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