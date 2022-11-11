Альмирон и Хау — лучшие в Премьер-Лиге в октябре
Вингер Мигель Альмирон и наставник Эдди Хау были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.
В прошлом месяце "Ньюкасл" набрал 16 очков — больше всех в Премьер-Лиге. Подопечные Хау победили "Фулхэм" (1:4), "Брентфорд" (5:1), "Эвертон" (1:0), "Тоттенхэм" (1:2), "Астон Виллу" (4:0) и сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (0:0).
Одним из главных творцов этого успеха стал 28-летний Альмирон, который отличился в пяти из шести матчей, всего забив шесть голов в октябре.
Таким образом, Мигель стал всего лишь вторым после Роке Санта Круса из "Блэкберна в 2007 году парагвайцем, который был признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге.
Конкурентами Альмирона выступали Кепа Аррисабалага, Кевин Де Брюйне, Бруно Гимараэс, Эрлинг Холанд, Киран Триппьер, Леандро Троссард и Гранит Джака.
Для 44-летнего Хау награда Тренеру Месяца стала уже пятой в карьере. Трижды он брал ее со своим бывшим клубом "Борнмутом" и в феврале 2022 с "Ньюкаслом".
Помимо Хау, на это звание в октябре также претендовали Микель Артета из "Арсенала" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".
11.11.2022 16:00
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Как развалить Россию не привлекая внимания caнитаров, весь мир нам завидует!!!!
хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи........он роиисию с колен поднял хахахахаха
все нас боияться !!! сильные люди хахахахах...
не хочю красный савок пособники гоздепа.....хахахаха
роиссия в лидеры всия веяличия хахахаха...
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В украинцев есть лишь один вариант светлого будущего.
Выкинуть на помойку Бандеру и осознать открытие Нестора Махно!
Который понял уникальность нашего народа, в его умении к самоорганизации.
Сетевое государство или нам пиздец. Твердая рука - это поглощение рашкой, через несколько лет опять, или вечная война.
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русня вы биомусор, который ебут в застенках ваших казарм.ваши "командиры" говорят чурке кадырову что вы не шайтаны и вас не надо трахать как овец. вы животные которые подлежат уничтожению. вы не имеете права на дальнейшее существование.
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Сколько в парашке украинских школ? Мы нацисты, националисты, мы фашисты, бендеровцы и наркоманы. Мы те кто вас уничтожит как когда то уничтожили индейцев Майя.
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11.11.2022 14:58 #
skydreams
Это походу ты единственную книгу в своей жизни прочитал и там был совет, когда некуй ответить, на всё отвечать вопросами. Не зря тебя в спорах даже артурио регулярно попускает
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Источник: http://fapl.ru/posts/96705/?c=1
это типо я ЛОХ чи шо?
Источник: http://fapl.ru/posts/96705/?c=1#c7672672
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В сентябре 2017 года Пётр Порошенко подписал закон «Об образовании», фактически вводящий запрет на обучение в государственных учебных заведениях на любом языке, кроме украинского. Переход на обучение на украинском языке должен полностью завершиться к 1 сентября 2020 года.
В 2022 году в Украине вступила в силу статья 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая общеукраинские и региональные СМИ издаваться на украинском языке.
Осенью 2022 года в Киеве полностью запретили изучение русского языка в школах.
Ни разу украинцы не нацисты конечно)))
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Кашу варит кашевар.
Каша пышет, в каше - пар!
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По широкой по дорожке
Побежал щенок за кошкой.
Подбежал поближе,
А она уже на крыше.
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Как же меня заебали уже долбаебы с политотой. Блять, какой нахуй смысл сюда то это постить? Ну ладно троллить, но когда человек по 50 сообщений в день строчит - это уже клиника. Тут лечиться нужно.
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Щука варит щи щурёнку,
Шьёт из шёлка рубашонку.
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Ну красавцы че, всё по делу
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Россия хотела провести испытания ядерной торпеды, но они провалились, сообщает (https://nashaniva.com/302880) CNN
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Шесть мышат
В камышах шуршат.
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У меня неделя слез какая то.
Смотрю видео, как людивстречают с цветами, флагами Украины, песнями и слезами воинов ЗСУ и слезы текут рекой от радости, что эти люди спасены из лап зверья.
Слава ЗСУ!
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Скоро весь мир будет говорить на русском языке
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ватники чот пропали(
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русачки это животные, которые должны исчезнуть как когда то исчезли динозавры.
Максимум это демонстрация в клетках, как обезьян.
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Санта крус тоже хорошим напом был кстать
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ВСУ в Херсоне. Член Украинца во рту руснявого иванушки. Привыкайте жить с членом во рту. Учите детей, передавайте опыт членососания будущим поколениям. русня вы не люди, вы биомусор подлежащий уничтожению.
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У Короля фапла v-098 креатив бамбический
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