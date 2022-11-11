Джака не удивлен лидерством "Арсенала" в Премьер-Лиге

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признался, что его не удивляет лидерство "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги.

В преддверии субботнего выезда к "Вулверхэмптону" "Арсенал" возглавляет таблицу Премьер-Лиги, на два очка опережая действующего чемпиона в лице "Манчестер Сити".



Как признается Джака, он еще летом почувствовал, что этот сезон может получиться особенным для его команды.



"Я не удивлен, потому что во время предсезонного периода у меня было хорошее ощущение насчет того, как у нас все получается. У нас появился командный дух, которого до сих пор при мне не было в клубе. Я знал, что этот сезон может быть особенным для каждого — для нас, для клуба", — сообщил Джака Evening Standard.