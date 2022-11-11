Джака не удивлен лидерством "Арсенала" в Премьер-Лиге

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признался, что его не удивляет лидерство "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги.

В преддверии субботнего выезда к "Вулверхэмптону" "Арсенал" возглавляет таблицу Премьер-Лиги, на два очка опережая действующего чемпиона в лице "Манчестер Сити".

Как признается Джака, он еще летом почувствовал, что этот сезон может получиться особенным для его команды.

"Я не удивлен, потому что во время предсезонного периода у меня было хорошее ощущение насчет того, как у нас все получается. У нас появился командный дух, которого до сих пор при мне не было в клубе. Я знал, что этот сезон может быть особенным для каждого — для нас, для клуба", — сообщил Джака Evening Standard.


Метки Арсенал, Джака, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 11.11.2022 15:12 # true-manc
    джака в этом сезоне преобразился, красава

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  2. glorfindel 11.11.2022 15:06 # glorfindel
    В конце года: Манчестер сити 100 очков, Арсенал 99 очков

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