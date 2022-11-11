Каррагер советует Саутгейту уйти после ЧМ-2022

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта покинуть свой пост после Чемпионата Мира в Катаре.

Саутгейт тренирует англичан с сентября 2016 и имеет контракт до декабря 2024. Однако Каррагер считает, что Гарету стоит ограничиться тремя большими международными турнирами.



"На месте Гарета Саутгейта я бы сделал Чемпионат Мира в Катаре своей лебединой песнью в качестве главного тренера сборной Англии".



"Надеюсь, Англия выступит на достаточно высоком уровне, чтобы Саутгейт сам смог принять это решение".



"Пока что он проделал превосходную работу и, как минимум, заслуживает уйти на своих условиях, когда будет чувствовать, что настало время. Он достаточно умен, чтобы почувствовать изменение настроения в последние месяцы, даже если некоторый негатив вокруг него в преддверии турнира выглядит смешно", — сообщил Каррагер The Telegraph.