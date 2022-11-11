Защитник "Саутгемптона" Дуже Чалета-Цар рассказал, что едва не перешел в "Ливерпуль" в прошлом году.

Минувшим летом "Саутгемптон" приобрел Чалета-Цара у "Марселя" за 8.5 миллионов фунтов. С тех пор Дуже сыграл семь матчей за "святых" и сейчас готовится к субботнему противостоянию с "Ливерпулем".



Однако судьба 26-летнего хорвата могла бы сложиться иначе, если бы в январе 2021 "Марсель" оказался сговорчивее. На тот момент Дуже уже находился в аэропорту и ждал разрешения, чтобы улететь в Англию, но этого так и не случилось.



"Все случилось очень быстро. Как вы знаете у них было много травм, травм среди центральных защитников, поэтому мой агент позвонил мне и сказал, что есть вариант с "Ливерпулем".



"Это другой уровень, и я хотел перейти к ним, потому что Ливерпуль" — один из крупнейших клубов в мире".



"Но этого не случилось. Между "Марселем" и "Ливерпулем" возникли некоторые разногласия, и я бы не хотел вдаваться в детали. Теперь я здесь, и я наслаждаюсь жизнью в Англии. Дальше нам играть против "Ливерпуля", и это будет хорошая проверка", — сообщил Чалета-Цар Hampshire Live.