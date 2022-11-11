Холанд мог выступать за сборную Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что мог бы выступать за сборную Англии.

Как известно, Эрлинг родился в Лидсе, когда его отец Альф-Инге выступал за одноименный английский клуб.



Однако когда Эрлингу было три года, его семья переехала в Норвегию, и именно эту страну Холанд представляет на международном уровне, забив 21 гол в 23 матчах.



"Я прожил здесь (в Англии) три с половиной или четыре года, тогда как в Норвегии я прожил гораздо дольше, поэтому для меня было естественно выбрать сборную Норвегии".



"Никогда не знаешь, как бы все сложилось, если бы мой отец дольше выступал в Англии или вроде того. Возможно, я был бы англичанином, не знаю".



"Но да, я норвежец, и я горжусь этим", — сообщил Холанд Goal.