Холанд мог выступать за сборную Англии

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что мог бы выступать за сборную Англии.

Как известно, Эрлинг родился в Лидсе, когда его отец Альф-Инге выступал за одноименный английский клуб.

Однако когда Эрлингу было три года, его семья переехала в Норвегию, и именно эту страну Холанд представляет на международном уровне, забив 21 гол в 23 матчах.

"Я прожил здесь (в Англии) три с половиной или четыре года, тогда как в Норвегии я прожил гораздо дольше, поэтому для меня было естественно выбрать сборную Норвегии".

"Никогда не знаешь, как бы все сложилось, если бы мой отец дольше выступал в Англии или вроде того. Возможно, я был бы англичанином, не знаю".

"Но да, я норвежец, и я горжусь этим", — сообщил Холанд Goal.


Метки Манчестер Сити, сборная Англии, сборная Норвегии, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. eakz 11.11.2022 12:42 # eakz
    кстати, насчет Саутгейта, почему бы сборной не взять какого-нибудь компетентного тренера после ЧМ 2022?

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  2. ganinilyha 11.11.2022 12:09 # ganinilyha
    Саутгейт потирает свою бородку

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