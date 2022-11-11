Дайч отрицает, что мог возглавить "Эвертон"

Бывший наставник "Бернли" Шон Дайч опроверг слухи о том, что "Эвертон" мог назначить его вместо Фрэнка Лэмпарда.

Летом 2021 "Эвертон" был вынужден начать нового рулевого, потому что Карло Анчелотти сбежал назад в "Реал". Пресса упорно сватала к "ирискам" Дайча, который на тот момент тренировал "Бернли".



В итоге "Эвертон" назначил Лэмпарда, однако Дайч уверяет, что он даже не был кандидатом на этот пост.



"Ну, эти слухи были настолько настойчивыми, что я бы бы хотел прояснить: это неправда".



"Я не получал звонков, никто не разговаривал со мной или вроде того, поэтому я должен это прояснить, раз уж я здесь. Все мы знаем, что "Эвертон" — достойный клуб, народный клуб. Я сопереживаю им из-за своей истории в Премьер-Лиге", — сообщил Дайч talkSPORT.