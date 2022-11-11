Шмейхель: "Санчо не заслужил поехать на ЧМ-2022"

Джейдон Санчо Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель одобрил решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не брать вингера "красных дьяволов" Джейдона Санчо на Чемпионат Мира в Катаре.

В четверг Саутгейт огласил свою заявку на ЧМ-2022, и среди 26 названных им игроков не нашлось места Санчо, третьему самому дорогому английскому футболисту всех времен.

Шмейхель соглашается с Саутгейтом, что Санчо не заслужил этого вызова. Петер чувствует, что 22-летнему вингеру не хватает стабильности.

"Я не думаю, что он сделал достаточно (для поездки в Катар). Я слегка расстроен из-за него, учитывая его талант. Да, сложно приезжать на "Олд Траффорд" с таким ценником, я это понимаю. Он показывал здесь то, что и в дортмундской "Боруссии". Он просто не делал это достаточно часто", — сообщил Шмейхель Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, сборная Англии, ЧМ-2022, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2022 10:00

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  1. redevil777 11.11.2022 10:51 # redevil777
    Я еще 2 года назад говорил: переоцененка середняк

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  2. mancunia-planet 11.11.2022 10:34 # mancunia-planet
    На сборную плохой, а вот в МЮ он совсем не то, что ожидалось. Не играет, как в Дортмунде

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  3. alexomck 11.11.2022 10:29 # alexomck
    Саутгейт и джеймса взять хотел, но одумался, этот куда более заслуживает, он хоть футболист

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