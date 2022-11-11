Шмейхель: "Санчо не заслужил поехать на ЧМ-2022"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель одобрил решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не брать вингера "красных дьяволов" Джейдона Санчо на Чемпионат Мира в Катаре.

В четверг Саутгейт огласил свою заявку на ЧМ-2022, и среди 26 названных им игроков не нашлось места Санчо, третьему самому дорогому английскому футболисту всех времен.



Шмейхель соглашается с Саутгейтом, что Санчо не заслужил этого вызова. Петер чувствует, что 22-летнему вингеру не хватает стабильности.



"Я не думаю, что он сделал достаточно (для поездки в Катар). Я слегка расстроен из-за него, учитывая его талант. Да, сложно приезжать на "Олд Траффорд" с таким ценником, я это понимаю. Он показывал здесь то, что и в дортмундской "Боруссии". Он просто не делал это достаточно часто", — сообщил Шмейхель Sky Sports.