Шмейхель: "Санчо не заслужил поехать на ЧМ-2022"
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель одобрил решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не брать вингера "красных дьяволов" Джейдона Санчо на Чемпионат Мира в Катаре.
В четверг Саутгейт огласил свою заявку на ЧМ-2022, и среди 26 названных им игроков не нашлось места Санчо, третьему самому дорогому английскому футболисту всех времен.
Шмейхель соглашается с Саутгейтом, что Санчо не заслужил этого вызова. Петер чувствует, что 22-летнему вингеру не хватает стабильности.
"Я не думаю, что он сделал достаточно (для поездки в Катар). Я слегка расстроен из-за него, учитывая его талант. Да, сложно приезжать на "Олд Траффорд" с таким ценником, я это понимаю. Он показывал здесь то, что и в дортмундской "Боруссии". Он просто не делал это достаточно часто", — сообщил Шмейхель Sky Sports.
11.11.2022 10:00
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Последние комментарии:
Я еще 2 года назад говорил: переоцененка середняк
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На сборную плохой, а вот в МЮ он совсем не то, что ожидалось. Не играет, как в Дортмунде
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Саутгейт и джеймса взять хотел, но одумался, этот куда более заслуживает, он хоть футболист
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