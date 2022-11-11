Саутгейт объяснил, почему Тоуни не поедет на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему решил не брать нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни на Чемпионат Мира в Катаре.

Восьми голов и двух результативных передач в 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги 26-летнему Тоуни оказалось недостаточно, чтобы попасть в заявку англичан на ЧМ-2022.



По словам Саутгейта, вместо Айвена он предпочел взять нападающего "Ньюкасла" Каллума Уилсона, которого он лучше знает и который, как ему кажется, находится в лучшей форме прямо сейчас.



"В сентябре у нас была хорошая возможность посмотреть на Айвена в тренировках, чуть лучше изучить его, а он смог посмотреть, как мы работаем. Еще тогда мы сказали ему, что ему будет сложно отправиться на Чемпионат Мира".



"С тех пор мы не переставали следить за всеми игроками. Мы просто подумали, что Каллум находится в превосходной форме и провел с нами больше времени, в том числе на поле, поэтому мы лучшего его знаем", — цитирует Саутгейта Daily Express.