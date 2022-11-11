Симэн жалеет, что фанаты "Арсенала" не освистали Обамеянга

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн жалеет, что фанаты "канониров" не освистали нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга в минувший уикенд.

В минувший уикенд Обамеянг противостоял "Арсеналу" впервые после своего скандального ухода из клуба в январе. Пьер-Эмерик совершенно себя не проявил и не сумел уберечь "Челси" от домашнего поражения 0:1.



Симэн не удивлен, что Обамеянг провалил очередной матч и жалеет, что замена 33-летнего габонца совпала с голом Габриэля.



"Ситуация Обамеянга... Его прошлый сезон в "Арсенале" был точно таким же, как сейчас. Тот факт, что "Барселона" отпустила его, говорит обо всем. Я не удивлен, что у него не ладится игра".



"Я не удивлен тем, как он играет. Он уже достаточно давно не в форме. Он проявляет себя вспышками, он не делает этого стабильно".



"В минувший уикенд меня расстроило лишь то, что Обамеянг ускользнул с поля, когда "Арсенал" забил".



"Я хотел, чтобы фанаты "Арсенала" по-настоящему освистали его. У них не было возможности для этого, потому что его заменили сразу после гола, и фанаты "Арсенала" были слишком заняты празднованием", — сообщил Симэн на своем ютуб-канале.