"Астон Вилла" обновит свою эмблему с сезона 2023/24

Астон Вилла "Астон Вилла" объявила, что обновит свою эмблему со следующего сезона.

"Вилла" инициировала процесс обновления эмблемы еще в июне, когда начала опрашивать держателей сезонных абонементов и членов официального фан-клуба.

В итоговом голосовании приняли участие свыше 21,500 болельщиков, 77 процентами голосов утвердив дизайн в форме круга, что является отсылкой к
ко временам победы "Виллы" в Кубке европейских чемпионов в 1982 году. Только 8 процентов выступили за сохранение нынешней эмблемы.

Визуально новая эмблема отличается развернутым в другую сторону львом и датой основания клуба.

Переход к новой эмблеме будет осуществлен следующим летом, в преддверии сезона 2023/24, как следует из официального заявления бирмингемского клуба.

Новая эмблема Астон Виллы


Метки Астон Вилла

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 11.11.2022 08:06 # high-malvern
    Чекайте какая эмблема была у Челси в 1905-1952 году!: ))) Перед тем как у Виллы эмблему сперли в 1953 году.

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  2. hammersmith 11.11.2022 07:51 # hammersmith
    астонвиллси унизили пенсов.

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  3. alexomck 11.11.2022 07:20 # alexomck
    мда, пенсы даже эмблему свою придумать не смогли, у виллы сперли

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  4. animadora 11.11.2022 07:20 # animadora
    Все помешались на круглых эмблемах, ситюки тоже не так давно меняли.

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  5. selta 11.11.2022 07:15 # selta
    Вот они новые императоры! пездюки Челси

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  6. ray-black 11.11.2022 07:06 # ray-black
    Очень на челси похоже

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