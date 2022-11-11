"Астон Вилла" обновит свою эмблему с сезона 2023/24

"Астон Вилла" объявила, что обновит свою эмблему со следующего сезона.

"Вилла" инициировала процесс обновления эмблемы еще в июне, когда начала опрашивать держателей сезонных абонементов и членов официального фан-клуба.



В итоговом голосовании приняли участие свыше 21,500 болельщиков, 77 процентами голосов утвердив дизайн в форме круга, что является отсылкой к

ко временам победы "Виллы" в Кубке европейских чемпионов в 1982 году. Только 8 процентов выступили за сохранение нынешней эмблемы.



Визуально новая эмблема отличается развернутым в другую сторону львом и датой основания клуба.



Переход к новой эмблеме будет осуществлен следующим летом, в преддверии сезона 2023/24, как следует из официального заявления бирмингемского клуба.



