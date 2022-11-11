"Астон Вилла" обновит свою эмблему с сезона 2023/24
"Астон Вилла" объявила, что обновит свою эмблему со следующего сезона.
"Вилла" инициировала процесс обновления эмблемы еще в июне, когда начала опрашивать держателей сезонных абонементов и членов официального фан-клуба.
В итоговом голосовании приняли участие свыше 21,500 болельщиков, 77 процентами голосов утвердив дизайн в форме круга, что является отсылкой к
ко временам победы "Виллы" в Кубке европейских чемпионов в 1982 году. Только 8 процентов выступили за сохранение нынешней эмблемы.
Визуально новая эмблема отличается развернутым в другую сторону львом и датой основания клуба.
Переход к новой эмблеме будет осуществлен следующим летом, в преддверии сезона 2023/24, как следует из официального заявления бирмингемского клуба.
11.11.2022 07:00
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Последние комментарии:
Чекайте какая эмблема была у Челси в 1905-1952 году!: ))) Перед тем как у Виллы эмблему сперли в 1953 году.
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астонвиллси унизили пенсов.
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мда, пенсы даже эмблему свою придумать не смогли, у виллы сперли
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Все помешались на круглых эмблемах, ситюки тоже не так давно меняли.
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Вот они новые императоры! пездюки Челси
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Очень на челси похоже
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