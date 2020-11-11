Тег Хаг призвал Гарначо продолжать работать над собой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал вингера Алехандро Гарначо продолжать работать над собой.

В четверг вечером Гарначо сыграл ключевую роль в победе 4:2 над "Астон Виллой" в рамках Кубка Лиги, отметившись двумя результативными передачами после выхода на замену.



Тен Хаг доволен развитием Алехандро, но считает, что 18-летний аргентинец еще многому должен научиться.



"Это хорошо, что он вышел, продемонстрировал такую игру и оказал такое влияние на матч, отдав результативные передачи, идя в дриблинг и совершая открывания".



"Есть некоторые вещи, которые он должен улучшить. Например, это касается подборов. Он все еще должен кое-чему научиться, но мы, конечно, довольны его развитием. Он может быть полезным для команды".



"Все зависит от его отношения к делу, его настроя. Если он будет продолжать трудиться таким образом, то сможет играть больше. Он хочет совершенствоваться каждый день. Он должен вести правильный образ жизни. Все в его руках", — цитирует Тен Хага Daily Mail.

