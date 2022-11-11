"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были сведены друг с другом в результате жеребьевки 4-го раунда Кубка Лиги.

Противостояние "Сити" и "Ливерпуля" видится центральным матчем 4-го раунда, особенно с учетом того, что "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" уже покинули турнир.



Оставшийся представитель "большой шестерки" в лице "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле "Бернли" из Чемпионшипа.



Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны на стартующей 19 декабря неделе — спустя считанные дни после финала Чемпионата Мира в Катаре.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги



Вулверхэмптон — Джиллингем

Саутгемптон — Линкольн

Блэкберн — Ноттингем Форест

Ньюкасл — Борнмут

Манчестер Сити — Ливерпуль

Манчестер Юнайтед — Бернли

МК Донс — Лестер

Чарльтон — "Брайтон