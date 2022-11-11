Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были сведены друг с другом в результате жеребьевки 4-го раунда Кубка Лиги.
Противостояние "Сити" и "Ливерпуля" видится центральным матчем 4-го раунда, особенно с учетом того, что "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" уже покинули турнир.
Оставшийся представитель "большой шестерки" в лице "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле "Бернли" из Чемпионшипа.
Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны на стартующей 19 декабря неделе — спустя считанные дни после финала Чемпионата Мира в Катаре.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Вулверхэмптон — Джиллингем
Саутгемптон — Линкольн
Блэкберн — Ноттингем Форест
Ньюкасл — Борнмут
Манчестер Сити — Ливерпуль
Манчестер Юнайтед — Бернли
МК Донс — Лестер
Чарльтон — "Брайтон
11.11.2022 02:00
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лузерпуки уже наверняка обоссались)))
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