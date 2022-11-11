Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были сведены друг с другом в результате жеребьевки 4-го раунда Кубка Лиги.

Противостояние "Сити" и "Ливерпуля" видится центральным матчем 4-го раунда, особенно с учетом того, что "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" уже покинули турнир.

Оставшийся представитель "большой шестерки" в лице "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле "Бернли" из Чемпионшипа.

Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны на стартующей 19 декабря неделе — спустя считанные дни после финала Чемпионата Мира в Катаре.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Вулверхэмптон — Джиллингем
Саутгемптон — Линкольн
Блэкберн — Ноттингем Форест
Ньюкасл — Борнмут
Манчестер Сити — Ливерпуль
Манчестер Юнайтед — Бернли
МК Донс — Лестер
Чарльтон — "Брайтон


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2022 02:00

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  1. scholes22 11.11.2022 02:09 # scholes22
    Отдохнувший Холланд уничтожит лузерку

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  2. true-manc 11.11.2022 02:08 # true-manc
    лузерпуки уже наверняка обоссались)))

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