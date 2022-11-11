"Юнайтед" выбил "Виллу" из Кубка Лиги

Заключительным участником 4-го раунда Кубка Лиги стал "Манчестер Юнайтед", отомстивший "Астон Вилле" за поражение в Премьер-Лиге пять дней назад — 4:2.

Первые 45 минут матча на "Олд Траффорд" получились откровенно скучными, зато после перерыва команды устроили перестрелку, по два раза огорчив друг друга.



А когда казалось, что серии пенальти уже не избежать, "красные дьяволы" совершили перехват после неудачного паса из своей штрафной голкипера "вилланов" Робина Ольсена. Алехандро Гарначо быстро смекнул, как распорядиться этим подарком, отдав пас на Бруну Фернандеша, а тот поразил ворота с рикошетом от Тайрона Мингса.



Уже в компенсированное время победу "Юнайтед" упрочил Мактоминей, который минутами ранее попал в перекладину. Скотт в прыжке ногой опустил мяч в ворота после заброса от Гарначо — 4:2.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла" — 4:2 (0:0)



Голы: Мартиаль 49, Рэшфорд 67, Фернандеш 78, Мактоминей 90 — Уоткинс 48, Далот 61 (авт).



"Манчестер Юнайтед": Дубравка, Далот, Магуайр, Линделеф (Мартинес 87), Маласиа, Фред (Эриксен 62), Мактоминей, Ван де Бек (Эланга 62), Фернандеш, Рэшфорд (Каземиро 82), Мартиаль (Гарначо 62).



"Астон Вилла": Ольсен, Янг (Кэш 74), Конса (Мингс 59), Чемберс, Аугустинссон (Динь 80), Луис, Камара, Макгинн, Рэмси (Бэйли 59), Уоткинс, Ингс (Буэндиа 59).



Предупреждения: Магуайр, Мактоминей, Фернандеш — Янг, Луис, Бэйли.