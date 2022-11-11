"Юнайтед" выбил "Виллу" из Кубка Лиги

Бруну Фернандеш Заключительным участником 4-го раунда Кубка Лиги стал "Манчестер Юнайтед", отомстивший "Астон Вилле" за поражение в Премьер-Лиге пять дней назад — 4:2.

Первые 45 минут матча на "Олд Траффорд" получились откровенно скучными, зато после перерыва команды устроили перестрелку, по два раза огорчив друг друга.

А когда казалось, что серии пенальти уже не избежать, "красные дьяволы" совершили перехват после неудачного паса из своей штрафной голкипера "вилланов" Робина Ольсена. Алехандро Гарначо быстро смекнул, как распорядиться этим подарком, отдав пас на Бруну Фернандеша, а тот поразил ворота с рикошетом от Тайрона Мингса.

Уже в компенсированное время победу "Юнайтед" упрочил Мактоминей, который минутами ранее попал в перекладину. Скотт в прыжке ногой опустил мяч в ворота после заброса от Гарначо — 4:2.

"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла" — 4:2 (0:0)

Голы: Мартиаль 49, Рэшфорд 67, Фернандеш 78, Мактоминей 90 — Уоткинс 48, Далот 61 (авт).

"Манчестер Юнайтед": Дубравка, Далот, Магуайр, Линделеф (Мартинес 87), Маласиа, Фред (Эриксен 62), Мактоминей, Ван де Бек (Эланга 62), Фернандеш, Рэшфорд (Каземиро 82), Мартиаль (Гарначо 62).

"Астон Вилла": Ольсен, Янг (Кэш 74), Конса (Мингс 59), Чемберс, Аугустинссон (Динь 80), Луис, Камара, Макгинн, Рэмси (Бэйли 59), Уоткинс, Ингс (Буэндиа 59).

Предупреждения: Магуайр, Мактоминей, Фернандеш — Янг, Луис, Бэйли.


Метки Астон Вилла, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2022 00:55

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Последние комментарии:




  1. true-manc 11.11.2022 02:10 # true-manc
    скузня - это биомусор!!!

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  2. true-manc 11.11.2022 02:09 # true-manc
    Кубок КОРОЛЕЙ должен быть за КОРОЛЯМИ!!!

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  3. manutd-20champ 11.11.2022 01:39 # manutd-20champ
    По результатам жеребьевки четвертого раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Бернли" на "Олд Траффорд".
    "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем".

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  4. narcot 11.11.2022 01:36 # narcot
    09 Марта 11:36


    Как сообщает военный корреспондент Олег Блохин, 50 тысяч украинских солдат попали в окружение на территории ЛНР.
    Олег Блохин сообщил в своём телеграм-канале о том, что силы Народной милиции ЛНР и российская армия смогли совершить по линии Меловое–Марковка– Старобельск окружение группировки ВСУ на территории Луганской области. В "котле" оказались около 50 тысяч украинских солдат.

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  5. bembo 11.11.2022 01:23 # bembo
    Пока я жив, Херсон не сдадим", – это высказывание Стремоусова

    А неплохой прогнозист был.

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  6. liverpo0ol 11.11.2022 01:14 # liverpo0ol
    Че за кипишь в войне между асашай и рфии? Какую ту траву переправить хотят а украинцы сбивают из?? Чо по чем

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  7. mancunia-planet 11.11.2022 01:13 # mancunia-planet
    У Виллы самый классный игрок Бэйли вот это крутой чел. Лучше всяких недоумком Зах и Максименов. Реальный топчик.

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  8. great-alexander 11.11.2022 01:10 # great-alexander
    Мы проиграли.
    Советую поскорее достать украинский паспорт и сдать всю агентуру

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  9. mancunia-planet 11.11.2022 01:10 # mancunia-planet
    Чисто кубковый вторый тайм сыграли неплохо так. Поназабивали поошибались. Норм зрелище только епучий тупой магвая бесит, когда вижу его ебаный ебальник.

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