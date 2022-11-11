"Юнайтед" выбил "Виллу" из Кубка Лиги
Заключительным участником 4-го раунда Кубка Лиги стал "Манчестер Юнайтед", отомстивший "Астон Вилле" за поражение в Премьер-Лиге пять дней назад — 4:2.
Первые 45 минут матча на "Олд Траффорд" получились откровенно скучными, зато после перерыва команды устроили перестрелку, по два раза огорчив друг друга.
А когда казалось, что серии пенальти уже не избежать, "красные дьяволы" совершили перехват после неудачного паса из своей штрафной голкипера "вилланов" Робина Ольсена. Алехандро Гарначо быстро смекнул, как распорядиться этим подарком, отдав пас на Бруну Фернандеша, а тот поразил ворота с рикошетом от Тайрона Мингса.
Уже в компенсированное время победу "Юнайтед" упрочил Мактоминей, который минутами ранее попал в перекладину. Скотт в прыжке ногой опустил мяч в ворота после заброса от Гарначо — 4:2.
"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла" — 4:2 (0:0)
Голы: Мартиаль 49, Рэшфорд 67, Фернандеш 78, Мактоминей 90 — Уоткинс 48, Далот 61 (авт).
"Манчестер Юнайтед": Дубравка, Далот, Магуайр, Линделеф (Мартинес 87), Маласиа, Фред (Эриксен 62), Мактоминей, Ван де Бек (Эланга 62), Фернандеш, Рэшфорд (Каземиро 82), Мартиаль (Гарначо 62).
"Астон Вилла": Ольсен, Янг (Кэш 74), Конса (Мингс 59), Чемберс, Аугустинссон (Динь 80), Луис, Камара, Макгинн, Рэмси (Бэйли 59), Уоткинс, Ингс (Буэндиа 59).
Предупреждения: Магуайр, Мактоминей, Фернандеш — Янг, Луис, Бэйли.
11.11.2022 00:55
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Последние комментарии:
скузня - это биомусор!!!
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Кубок КОРОЛЕЙ должен быть за КОРОЛЯМИ!!!
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По результатам жеребьевки четвертого раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Бернли" на "Олд Траффорд".
"Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем".
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09 Марта 11:36
Как сообщает военный корреспондент Олег Блохин, 50 тысяч украинских солдат попали в окружение на территории ЛНР.
Олег Блохин сообщил в своём телеграм-канале о том, что силы Народной милиции ЛНР и российская армия смогли совершить по линии Меловое–Марковка– Старобельск окружение группировки ВСУ на территории Луганской области. В "котле" оказались около 50 тысяч украинских солдат.
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Пока я жив, Херсон не сдадим", – это высказывание Стремоусова
А неплохой прогнозист был.
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Че за кипишь в войне между асашай и рфии? Какую ту траву переправить хотят а украинцы сбивают из?? Чо по чем
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У Виллы самый классный игрок Бэйли вот это крутой чел. Лучше всяких недоумком Зах и Максименов. Реальный топчик.
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Мы проиграли.
Советую поскорее достать украинский паспорт и сдать всю агентуру
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Чисто кубковый вторый тайм сыграли неплохо так. Поназабивали поошибались. Норм зрелище только епучий тупой магвая бесит, когда вижу его ебаный ебальник.
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