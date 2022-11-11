Сезон завершен для Джеймса Джастина

Крайний защитник "Лестера" Джеймс Джастин, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за надрыва ахилла.

Именно 24-летний Джастин открыл счет в победном для "Лестера" матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ньюпорта" в минувший вторник. Однако в этой же игре Джастин получил тяжелейшую травму.



Углубленное обследование подтвердило, что Джастин, считавшийся одним из кандидатов на место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре, порвал ахилл.



"Ему предстоит операция, которая, вероятно, выведет его из строя на остаток сезона. Посмотрим, как будет складываться его восстановление, а там и поговорим".



"Мы желаем ему быстрого восстановления, он важный игрок, и мы надеемся он вернется лучше и сильнее".



"Это огромное разочарование для всех нас. Особенно после того, как он долго отсутствовал и вернулся на свой уровень", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса BBC.



Добавим, ранее в своей карьере Джастин пропустил 11 месяцев, надорвав крестообразные связки колена в феврале 2021.