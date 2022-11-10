Пельистри собирается уйти из МЮ в январе

Вингер Факундо Пельистри надеется покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе насовсем.

В 2020 году Пельистри был приобретен "Юнайтед" у уругвайского "Пеньяроля" за 9 миллионов фунтов.



С тех пор Факундо успел провести полтора сезона в испанском "Алавесе" на правах аренды, но за первую команду "красных дьяволов" до сих пор не дебютировал.



К этому сезону Пельистри готовился вместе с "Юнайтед", но так и не смог ворваться в планы главного тренера Эрика Тен Хага. Теперь 20-летний уругваец собирается уйти.



Как утверждает AS, Пельистри не готов снова отправиться в аренду и рассматривает варианты только для постоянного трансфера. Также Факундо открыт к тому, чтобы расторгнуть свой рассчитанный до 2025 года контракт с "дьяволами".