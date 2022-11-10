Салиба мечтает повторить успех Анри и компании

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба заявил, что мечтает повторить успех своих легендарных соотечественников из числа бывших "канониров" на международном уровне.

В преддверии проигранного "Арсеналом" матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Брайтона" в среду вечером Салиба был назван в заявке сборной Франции на Чемпионат Мира в Катаре.



Салиба еще даже не родился, когда французы, включая легенд "Арсенала" Тьерри Анри, Патрика Виейра, Робера Пиреса и автора гола в финале Эмманюэля Пети, выигрывали Чемпионат Мира в 1998 году, и Вильям мечтает добиться того же в Катаре.



"Да, конечно. Я хочу стать следующим французом, сделавшим это, вроде Пиреса, Виейра или Анри".



"Раз я отправляюсь на Чемпионат Мира, это означает, что я хорошо начал сезон с "Арсеналом". Я должен продолжать в том же духе".



"Некоторые люди еще за час сказали мне, что я буду в заявке, но я дождался, пока тренер это объявит. И когда тренер объявил медиа, я был так рад. Это случилось прямо перед матчем", — цитирует Салиба Daily Mail.