Салиба мечтает повторить успех Анри и компании

Вильям Салиба Защитник "Арсенала" Вильям Салиба заявил, что мечтает повторить успех своих легендарных соотечественников из числа бывших "канониров" на международном уровне.

В преддверии проигранного "Арсеналом" матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Брайтона" в среду вечером Салиба был назван в заявке сборной Франции на Чемпионат Мира в Катаре.

Салиба еще даже не родился, когда французы, включая легенд "Арсенала" Тьерри Анри, Патрика Виейра, Робера Пиреса и автора гола в финале Эмманюэля Пети, выигрывали Чемпионат Мира в 1998 году, и Вильям мечтает добиться того же в Катаре.

"Да, конечно. Я хочу стать следующим французом, сделавшим это, вроде Пиреса, Виейра или Анри".

"Раз я отправляюсь на Чемпионат Мира, это означает, что я хорошо начал сезон с "Арсеналом". Я должен продолжать в том же духе".

"Некоторые люди еще за час сказали мне, что я буду в заявке, но я дождался, пока тренер это объявит. И когда тренер объявил медиа, я был так рад. Это случилось прямо перед матчем", — цитирует Салиба Daily Mail.


Метки Арсенал, Салиба, сборная Франции, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2022 22:00

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  1. ivan-tns 10.11.2022 23:01 # ivan-tns
    Скоро на золотой мяч замахнётся!

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  2. wilegend 10.11.2022 22:38 # wilegend
    чм2018 шутка какая-та?

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