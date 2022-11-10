Клопп: "Ливерпуль" в совершенно другой ситуации, нежели был "Челси"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ситуацию его клуба нельзя сравнивать с "Челси".

Последние полгода или около того получились чрезвычайно турбулентными для "Челси", который был вынужден сменить владельца, перейдя из рук Романа Абрамовича к Тодду Бели.

По мнению Клоппа, "Ливерпуль" находится в совершенно другой ситуации и лишь ищет инвесторов, причем — без спешки.

"Прежде всего стоит сказать, что "Челси" был продан, насколько я это понимаю. Они же (FSG) ищут инвесторов".

"Это совершенно другая ситуация. "Челси" пришлось продать из-за того, что их владелец оказался в беде. В их ситуации была некоторая срочность, если суммировать".

"У нас этого нет — совершенно нет. На мой взгляд, пока этот процесс продолжается, важно продолжать двигаться вперед и продолжать планировать", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2022 21:00

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  1. electric 10.11.2022 21:34 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  2. liverpo0ol 10.11.2022 21:08 # liverpo0ol
    История чорли началось в 2005г и слава чорли которое стоило 4 лярда отдадут Украине.

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