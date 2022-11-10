Клопп: "Ливерпуль" в совершенно другой ситуации, нежели был "Челси"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ситуацию его клуба нельзя сравнивать с "Челси".
Последние полгода или около того получились чрезвычайно турбулентными для "Челси", который был вынужден сменить владельца, перейдя из рук Романа Абрамовича к Тодду Бели.
По мнению Клоппа, "Ливерпуль" находится в совершенно другой ситуации и лишь ищет инвесторов, причем — без спешки.
"Прежде всего стоит сказать, что "Челси" был продан, насколько я это понимаю. Они же (FSG) ищут инвесторов".
"Это совершенно другая ситуация. "Челси" пришлось продать из-за того, что их владелец оказался в беде. В их ситуации была некоторая срочность, если суммировать".
"У нас этого нет — совершенно нет. На мой взгляд, пока этот процесс продолжается, важно продолжать двигаться вперед и продолжать планировать", — цитирует Клоппа Daily Mail.
10.11.2022 21:00
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КНЯЗИ!!!
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История чорли началось в 2005г и слава чорли которое стоило 4 лярда отдадут Украине.
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