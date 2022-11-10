Саутгейт еще "пару недель назад" решил взять Мэддисона на ЧМ-2022

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что еще пару недель назад решил взять полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона на Чемпионат Мира в Катаре.

25-летний Мэддисон является одним из игроков, запрыгнувших на подножку уходящего поезда. Забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи в 12 матчах Премьер-Лиги этого сезона, Джеймс заслужил место в заявке англичан на ЧМ-2022.



По словам Саутгейта, он позвонил Мэддисону одним из первых в день оглашения заявки, но свое решение принял еще пару недель назад.



"Я поговорил с Джеймсом сегодня, потому что утром было много спекуляций о том, что мы не берем Джеймса".



"Мы еще пару недель решили, что возьмем, но, естественно, не собирались говорить это ему".



"Он показывает очень хорошую игру. Он хороший игрок, как мы всегда и говорили, и он заслужил это право".



"Мы думаем, что он сможет добавить нечто немного иное относительно других атакующих игроков", — цитирует Саутгейта talkSPORT.