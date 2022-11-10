Саутгейт объяснил, почему не берет Джеймса в Катар

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свое решение не брать защитника "Челси" Риса Джеймса на Чемпионат Мира в Катаре.

Изначально предполагалось, что именно Джеймс будет основным правым защитником англичан на ЧМ-2022, однако Рис выбыл на два месяца, получив травму колена в матче Лиги Чемпионов против "Милана" в октябре.



По словам Саутгейта, Джеймса вернулся бы в строй не раньше четвертьфинала, поэтому Гарет решил не поступать "эгоистично".



"Нам требовалось принять очень сложное решение насчет Риса, который является великолепным игроком".



"Однако, даже при идеальном сценарии, он не был бы доступен до поздних стадий турнира, и на этом пути к возвращению в строй слишком много неизвестных".



"Я не думаю, что мы могли взять игрока, который недоступен на групповой этап. Это выглядело бы эгоистичным в некоторых кругах".



"Если бы все сложилось идеально, то бросить его в бой на четвертьфинал после восьми недель отсутствия было бы очень тяжело. Кайл (Уолкер) значительно его опережает в плане восстановления", — цитирует Саутгейта Evening Standard.