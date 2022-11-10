Заявка сборной Англии на ЧМ-2022

Катар Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил заявку своей команды на Чемпионат Мира в Катаре.

В список из 26 имен Саутгейт включил таких игроков, как Трент Александер-Арнольд, Бен Уайт, Конор Галлахер, Каллум Уилсон и Джеймс Мэддисон. Также сюда попали травмированные в данный момент Кайл Уолкер и Калвин Филлипс.

За бортом, помимо травмированных Бена Чилуэлла и Риса Джеймса, остались Джо Гомес, Фикайо Томори, Марк Гехи, Джеймс Уорд-Проуз, Рубен Лофтус-Чик, Джейдон Санчо, Джаррод Боуэн, Тэмми Абрахэм и Айвен Тоуни.

Добавим, англичане стартуют на ЧМ-2022 матчем против Ирана 21 ноября.

Заявка сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре

Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").

Защитники: Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Кайл Уолкер, Джон Стоунс (оба — "Манчестер Сити"), Бен Уайт ("Арсенал"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Конор Коуди ("Эвертон").

Полузащитники: Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Конор Галлахер, Мейсон Маунт (оба — "Челси").

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер").


Метки Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 919

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Последние комментарии:




  1. shearer1 10.11.2022 18:26 # shearer1
    Вперёд Ньюкасл!
    Гроза Севера!

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  2. glor-glorov 10.11.2022 18:25 # glor-glorov
    Противник отошел к Белозерке и Херсонской окружной, сопротивление минимальное, Силы Обороны продвигаются в выбранном ими темпе. В Бериславском районе противник продолжает отход непосредственно в г. Берислав.

    Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, действительно полностью уволена.

    Непосредственно в г. Херсон Силы Обороны должны выйти на этой неделе.

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  3. roberto-89 10.11.2022 18:23 # roberto-89
    Джеймс рип (((((((((((

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  4. v-0987654321 10.11.2022 18:21 # v-0987654321
    Кста а где Рис Джеймс?

    Ахахахахаха

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  5. v-0987654321 10.11.2022 18:18 # v-0987654321
    Хендерсон опора АНГЛИЙ

    Дерзай братишка

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  6. v-0987654321 10.11.2022 18:16 # v-0987654321
    Трент Александр–Арнольд

    Красавчик братишка гордость Англий

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  7. roberto-89 10.11.2022 18:16 # roberto-89
    ЛФК и арс0 короли Англий остальные аки му му щольсбери ТТХ крепко сидят на страпоне пхахахахахахахахахахахахахахахахахахах пхехехехехехехехе

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  8. v-0987654321 10.11.2022 18:05 # v-0987654321
    Нах уя сперминга? Тоуни надо было место него

    Галлахера Маунта одни порожняки

    Саутгейт лошара ез же

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  9. glor-glorov 10.11.2022 18:04 # glor-glorov
    Посыпались видео за видео, как украинцы встречают украинское войско в освобожденных городах.

    Сложно сдерживать слезы, глядя на эти искренние эмоции людей, которые с марта, 8 месяцев жили под наZисткой оккупацией одного мерZкого народца.

    (ответить)

  10. v-0987654321 10.11.2022 18:04 # v-0987654321
    КОРОЛЬ фапла v-098 жестко подрывает пуканы местных лохолов ахахаха

    (ответить)

  11. gucman 10.11.2022 18:03 # gucman
    Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

    Источник: http://fapl.ru/posts/96698/

    Что эта привозила лyзepxyйская тут делает? Саутгейт совсем е6анулся по ходу...

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  12. great-alexander 10.11.2022 18:00 # great-alexander
    Хендерсон, Путин, Ливерпуль!
    Сила!

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