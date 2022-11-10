Заявка сборной Англии на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил заявку своей команды на Чемпионат Мира в Катаре.
В список из 26 имен Саутгейт включил таких игроков, как Трент Александер-Арнольд, Бен Уайт, Конор Галлахер, Каллум Уилсон и Джеймс Мэддисон. Также сюда попали травмированные в данный момент Кайл Уолкер и Калвин Филлипс.
За бортом, помимо травмированных Бена Чилуэлла и Риса Джеймса, остались Джо Гомес, Фикайо Томори, Марк Гехи, Джеймс Уорд-Проуз, Рубен Лофтус-Чик, Джейдон Санчо, Джаррод Боуэн, Тэмми Абрахэм и Айвен Тоуни.
Добавим, англичане стартуют на ЧМ-2022 матчем против Ирана 21 ноября.
Заявка сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре
Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").
Защитники: Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Кайл Уолкер, Джон Стоунс (оба — "Манчестер Сити"), Бен Уайт ("Арсенал"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Конор Коуди ("Эвертон").
Полузащитники: Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Конор Галлахер, Мейсон Маунт (оба — "Челси").
Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер").
10.11.2022 18:00
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Последние комментарии:
Вперёд Ньюкасл!
Гроза Севера!
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Противник отошел к Белозерке и Херсонской окружной, сопротивление минимальное, Силы Обороны продвигаются в выбранном ими темпе. В Бериславском районе противник продолжает отход непосредственно в г. Берислав.
Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, действительно полностью уволена.
Непосредственно в г. Херсон Силы Обороны должны выйти на этой неделе.
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Джеймс рип (((((((((((
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Кста а где Рис Джеймс?
Ахахахахаха
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Хендерсон опора АНГЛИЙ
Дерзай братишка
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Трент Александр–Арнольд
Красавчик братишка гордость Англий
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ЛФК и арс0 короли Англий остальные аки му му щольсбери ТТХ крепко сидят на страпоне пхахахахахахахахахахахахахахахахахахах пхехехехехехехехе
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Нах уя сперминга? Тоуни надо было место него
Галлахера Маунта одни порожняки
Саутгейт лошара ез же
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Посыпались видео за видео, как украинцы встречают украинское войско в освобожденных городах.
Сложно сдерживать слезы, глядя на эти искренние эмоции людей, которые с марта, 8 месяцев жили под наZисткой оккупацией одного мерZкого народца.
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КОРОЛЬ фапла v-098 жестко подрывает пуканы местных лохолов ахахаха
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Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
Источник: http://fapl.ru/posts/96698/
Что эта привозила лyзepxyйская тут делает? Саутгейт совсем е6анулся по ходу...
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Хендерсон, Путин, Ливерпуль!
Сила!
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