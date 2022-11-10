Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил заявку своей команды на Чемпионат Мира в Катаре.

В список из 26 имен Саутгейт включил таких игроков, как Трент Александер-Арнольд, Бен Уайт, Конор Галлахер, Каллум Уилсон и Джеймс Мэддисон. Также сюда попали травмированные в данный момент Кайл Уолкер и Калвин Филлипс.



За бортом, помимо травмированных Бена Чилуэлла и Риса Джеймса, остались Джо Гомес, Фикайо Томори, Марк Гехи, Джеймс Уорд-Проуз, Рубен Лофтус-Чик, Джейдон Санчо, Джаррод Боуэн, Тэмми Абрахэм и Айвен Тоуни.



Добавим, англичане стартуют на ЧМ-2022 матчем против Ирана 21 ноября.



Заявка сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").



Защитники: Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Кайл Уолкер, Джон Стоунс (оба — "Манчестер Сити"), Бен Уайт ("Арсенал"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Конор Коуди ("Эвертон").



Полузащитники: Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Конор Галлахер, Мейсон Маунт (оба — "Челси").



Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер").