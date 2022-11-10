"Эвертон" потерял Калверт-Левина с вывихом плеча

Доминик Калверт-Левин Нападающий Доминик Калверт-Левин вновь угодил в лазарет "Эвертона", на сей раз — с вывихом плеча.

В минувший уикенд "Эвертон" был бит на свое поле "Лестером" со счетом 0:2, а вышедший в стартовом составе Калверт-Левин умудрился получить сразу две травмы.

Как сообщает Daily Mail, Доминик не только повредил заднюю поверхность бедра, но и вывихнул свое плечо, которое до этого беспокоило его несколько недель.

В ближайшие 24 часа 25-летний англичанин покажет свое плечо профильному специалисту, чтобы установить характер травмы и определить лечение.

Эта травма не только лишила Калверт-Левина шансов попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре, но и стала большим ударом по "Эвертону", который связывал огромные надежды с возвращением Доминика в форму.

Добавим, в этом сезоне Калверт-Левин сыграл только шесть матчей, забив единственный гол.


Метки Калверт-Левин, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2022 17:00

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  1. gary47 10.11.2022 17:59 # gary47
    Каллума Уилсона нужно брать в качестве дублера Кейна. Отличный форвард.

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