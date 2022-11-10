"Астон Вилла" собирается купить нападающего

"Астон Вилла" собирается приобрести нападающего в зимнее трансферное окно.

Изучив доставшихся ему от Стивена Джеррарда игроков, новый главный тренер "Виллы" Унаи Эмери заметил проблемы с нападением.



В данный момент в распоряжении Эмери в этой зоне есть только Данни Ингс и Олли Уоткинс, которые забили четыре и два гола, соответственно, в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Эмилиано Буэндиа, Филиппе Коутиньо, Леон Бэйли, Бертран Траоре и Кэмерон Арчер тоже не могут похвастать особыми успехами в плане результативных действий.



Как сообщает Football Insider, Эмери предпочитает пригласить игрока, способного действовать по всему фронту атаки, и руководство клуба готово выделить ему солидный бюджет на январь.