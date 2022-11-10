Осимхен вошел в шорт-лист "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" включил Виктора Осимхена в свой шорт-лист из нападающих на следующий год.

В 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил только 18 голов — даже меньше "Фулхэма", "Брайтона", "Брентфорда", "Лидса" и "Лестера".



Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг чувствует, что его нападающие дают недостаточно голов, и собирается это решить с помощью выхода на трансферный рынок.



Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" решил составить шорт-лист из нападающих в преддверии января, однако клуб предпочитает отложить следующий этап перестройки на лето.



В этом списке, который включает в себя множество имен, есть и Осимхен, который является лучшим бомбардиром этого сезона Серии А, забив девять голов в 13 матчах.



Осимхен имеет контракт до июня 2025, и "Наполи" может оказаться под давлением, если 23-летний нигериец вступит в предпоследний год по своему действующему соглашению.