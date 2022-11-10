"Бавария" готова отказаться от покупки Кейна
"Бавария" готова завершить свой интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.
"Бавария" интересовалась Кейном еще минувшим летом, рассматривая капитана сборной Англии на замену покинувшему клуб Роберту Левандовски.
Тогда "Бавария" не захотела переплачивать, задумав вернуться за Кейном в конце этого сезона, когда у Харри будет оставаться только 12 месяцев по контракту.
Однако сейчас Bild утверждает, что отношение к Кейну внутри "Баварии" стало меняться. Некоторые из боссов немецкого гранда считают, что 29-летний англичанин не соответствует их стилю футбола.
10.11.2022 14:00
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