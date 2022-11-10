Тен Хаг ожидает увидеть реакцию на поражение от "Виллы"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что ожидает увидеть реакцию на поражение от "Астон Виллы" в Премьер-Лиге.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" уступил на "Вилл Парк" со счетом 3:1, не сумев испортить дебют Унаи Эмери на тренерском мостике бирмингемской команды.



Спустя пять дней "Юнайтед" примет "Виллу" на "Олд Траффорд" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги, и в преддверии этого матча Тен Хаг потребовал от своей команды преобразиться.



"Между нашими командами было много хороших матчей. Я знаю, что игроки — не роботы, но мы не можем быть довольны своей игрой на "Вилла Парк" в воскресенье".



"Во время разбора игры мы дали ясно понять, что это неприемлемо, никогда неприемлемо. Мы должны проявлять себя в каждом матче, и именной такой должна быть культура здесь. Иначе это нехорошо".



"Теперь это уже не изменить, но мы хотим увидеть реакцию завтра".



"Мы хотим вернуться к тому, что мы наблюдали в последнюю пару месяцев. Мы должны показать другой настрой, победный настрой", — цитирует Тен Хага The Independent.