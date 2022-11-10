"Саутгемптон" объявил о назначении Джонса

"Саутгемптон" объявил о назначении Натана Джонса своим новым главным тренером.

Джонс заключил с "Саутгемптоном" контракт на три с половиной года. С собой на "Сент-Мэри" Натан взял помощников Криса Коэна и Алана Шихана.



49-летнему валлийцу предстоит продолжить дело Ральфа Хазенхюттля, который был уволен после одной победы в девяти последних матчах, оставив "святых" в зоне вылета Премьер-Лиги.



Джонс тренировал "Лутон" с 2020 года, в своем втором сезоне в клубе достигнув плей-офф Чемпионшипа, несмотря на крайне скромный бюджет.



До "Лутона" Натану, чей дебют назначен на выездной матч против "Ливерпуля" в ближайшую субботу, также недолго довелось поработать в "Стоуке".