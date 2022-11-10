Каррагер советует "Тоттенхэму" взять другого голкипера

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Тоттенхэму" нужен голкипер лучше, нежели Уго Льорис.

Льорис защищает ворота "Тоттенхэма" уже 10 лет, однако в его игре есть не только блестящие сейвы, но и грубые ошибки.



По мнению Каррагера, "шпорам" нужно обзавестись заменой 35-летнему французу, чтобы всерьез претендовать на трофеи.



"Я так думаю уже несколько лет. Знаю, он победитель Чемпионата Мира, но он недостаточно классный голкипер".



"Недостаточный для того, чтобы "Тоттенхэм" всерьез за что-нибудь сражался. Я не буду никого советовать, но посмотрите на "Сити", пригласившего Эдерсона, и "Ливерпуль" с Алиссоном".



"Льорис делает слишком много ошибок. Думаю, Антонио Конте нужен центральный защитник топ-уровня и голкипер топ-уровня", — цитирует Каррагера Daily Mail.