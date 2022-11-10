Ширер ожидает, что Англия дойдет до 1/4 финала на ЧМ-2022

Алан Ширер Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер ожидает, что на Чемпионате Мира в Катаре сборная Англии остановится на стадии четвертьфинала.

На Чемпионате Мира 2018 года в России англичане достигли полуфинала, а на Евро-2020 прошлым летом участвовали в финале на "Уэмбли.

На сей раз Ширер не ждет от подопечных Гарета Саутгейта шага вперед, и связано это с проблемами в обороне.

"Я не думаю, что мы зайдем так же далеко, как на двух предыдущих турнирах".

"Думаю, Саутгейт будет уверен в плане выбора игроков на позициях в полузащите и нападении, но оборона — это та зона, которая вызывает беспокойство".

"Мы должны выигрывать группу, учитывая мастерство нашего состава. Но чем дальше, тем лучше будут твои соперники и их игроки, поэтому я переживаю из-за обороны сборной Англии", — цитирует Ширера BBC.


Метки сборная Англии, ЧМ-2022, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2022 10:00

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