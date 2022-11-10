"Вест Хэм" обратился насчет Майкла Кина

Майкл Кин "Вест Хэм" выразил заинтересованность к приобретению центрального защитника "Эвертона" Майкла Кина в зимнее трансферное окно.

На самом деле "Вест Хэм" хотел купить Кина еще минувшим летом, но тогда не смог согласовать сделку.

По информации Football Insider, в январе "молотобойцы" собираются предпринять вторую попытку заполучить Майкла, который рассматривается на замену помышляющему о смене клуба Крейгу Доусону.

Кин сыграл только 22 минуты за "Эвертон" в этом сезоне Премьер-Лиги, причем все 22 — в матче против "Брентфорда" в августе.

Данная ситуация является непривычной для 29-летнего англичанина, который в двух предыдущих сезонах пропустил лишь девять матчей в рамках Премьер-Лиги.

Ожидается, что "ириски" не будут стоять на пути у Кина, если получает предложение в районе 10 миллионов фунтов.


Метки Вест Хэм, Кин, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2022 09:00

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