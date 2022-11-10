Артета надеется на усиление в январе

Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно.

В данный момент "Арсенал" удерживает лидерство в Премьер-Лиге, однако немало сил у команды Артеты отбирает выступление в Лиге Европы.



Микель чувствует, что ему не хватает глубины состава, и домашнее поражение 1:3 от "Брайтона" в Кубке Лиги это подтверждает.



"Наш подбор игроков такой, какой он есть. Мы должны использовать это как можно лучше, и сегодня нам этого не хватило. Мы не делали того, что должны делать в обеих штрафных для победы в матче. И мы поплатились за это".



"Если каждый в строю и нет травм, то мы в порядке, но иначе у нас могут быть проблемы. В этом нет ничего нового. Я говорю, что у нас небольшой состав, с первого дня после закрытия летнего окна".



"Усиление в январе? Мы обсудим имеющиеся у нас варианты и наши возможности для каких-либо перестановок. Мы будем на рынке, но мы не знаем, что произойдет, пока не закончится Чемпионат Мира".



"Мы открыты ко многим вариантам", — цитирует Артету The Independent.