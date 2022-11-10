Конте: "Кейн очень, очень устал"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что его нападающий Харри Кейн испытывает проблемы с усталостью в преддверии Чемпионата Мира.

На текущей неделе Кейн был вынужден прервать тренировку, почувствовав физическое истощение. Несмотря на это, Конте выпустил капитана сборной Англии в стартовом составе на матч Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" в среду вечером.



После поражения 2:0 и вылета из турнира Конте похвалил Кейна за готовность подстраховать Ришарлисона, Деяна Кулусевски и Сона Хен Мина, однако замена обессилевшего во втором тайме Харри не может не внушать тревогу наставнику английской сборной Гарету Саутгейту.



"Нет, проблема не в травме, а в усталости. Он очень, очень устал, и вчера, когда у нас была легкая тренировка, в один момент он остановился, чтобы восстановить энергию".



Он в порядке, это лишь усталость, и это нормально, ведь Харри играет в каждом матче. Когда обладаешь таким игроком, сложно решиться оставить его вне состава".



"Возможно, другие игроки и сказали бы мне: "Я устал, я не хочу играть и помогать команде". Они могли бы поступить эгоистично, учитывая то, что уже через неделю им играть на Чемпионате Мира. Вместо этого Харри Кейн показал себя очень хорошим человеком".



"То же самое с Хейбьергом и Бентанкуром, Перишичем и Дайером, которые тоже провели много матчей. Это очень сложная ситуация из-за травм. Теперь нам нужно постараться отдохнуть и залечить травмы", — цитирует Конте Evening Standard.