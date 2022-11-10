Клопп: "Что бы ни случилось, буду предан "Ливерпулю"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые отреагировал на спекуляции о продаже клуба.

К матчу 3-го раунда Кубка Лиги против "Дерби" Клопп был вынужден готовить свою команду на фоне спекуляций о том, что "Ливерпуль" ищет нового владельца.



После одержанной в серии пенальти победы Клопп объяснил, что ничего неожиданного не случилось и что он в любом случае останется верен "красным".



"Мы узнали об этом чуть заранее, узнали их (FSG) мысли, и я не на 100 процентов понимаю, почему все говорят, что клуб будет продан".



"Из заявления следует, что они ищут инвесторов, и это имеет смысл. Это хорошая идея, мне нравится это. Это совершенно не нарушило нашу подготовку к матчу".



"Для меня это ничего не значит. Что бы ни случилось, мне очень нравится, как мы трудимся вместе с владельцами, но если это изменится, я буду предан клубу, конечно".



"Для меня важно, чтобы в процессе этого — чем бы это ни было — мы продолжали двигаться вперед и продолжали планировать. Такого рода вещи требуют времени".



"Я не эксперт в этом, но кто бы к нам ни пришел, до тех пор еще многое может случиться, и в это время нам нужно продолжать двигаться вперед. И не только в футбольном смысле. И я сделаю все возможное, чтобы так и было. И точка".



"В момент, когда вышла новость, ничего не произошло, ни у кого не случился сердечный приступ, никто не подумал: "О, Боже, как нам теперь быть?"



"Решение принято, и это нормально. Мы работаем в тесном контакте с FSG, до сих пор у нас были отличные отношения, и это не изменится".



"Время покажет, что случится. Там и будем действовать", — цитирует Клоппа The Independent.