"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" вылетели из Кубка Лиги
По итогам состоявшихся в среду вечером матчей 3-го раунда Кубка Англии турнир покинули еще несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".
"Челси", который не знает побед уже четыре матча Премьер-Лиги кряду, капитулировал в гостях у "Манчестер Сити", голами за который отметились Рияд Махред и Хулиан Альварес — 2:0.
Лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал" дома уступил более мотивированному "Брайтону" со счетом 1:3, хотя и забил первым.
А гол и результативаная передача Джесси Лингарда помогли "Ноттингем Форест" вдсятером шокировать "Тоттенхэм" — 2:0.
Судьбы больших лондонских клубов удалось избежать "Ливерпулю", который только в серии пенальти сумел сломить сопротивление "Дерби" из Лиги Один после безголевых 90 минут.
Также турнир покинули "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Лидс".
"Манчестер Сити" — "Челси" — 2:0 (0:0)
Голы: Махрез 53, Альварес 58.
"Арсенал" — "Брайтон" — 1:3 (1:1)
Голы: Нкетиа 20 — Уэлбек 27 (пен), Митома 58, Лэмпти 71.
"Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" — 0:0 (0:0) победа "Ньюкасла" в серии пенальти — 3:2
"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм" — 2:0 (0:0)
Голы: Лоди 50, Лингард 57.
"Саутгемптон" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:0 (1:1) победа "Саутгемптона" в серии пенальти — 6:5
Голы: Уорд-Проуз 45 (пен) — Уиндасс 24.
"Вест Хэм" — "Блэкберн" — 2:2 (1:1) победа "Блэкберна" в серии пенальти – 10:9
Голы: Форнальс 38, Антонио 78 — Вейл 6, Бреретон 88.
"Вулверхэмптон" — "Лидс" — 1:0 (0:0)
Гол: Бубакар Траоре 85.
"Ливерпуль" — "Дерби" — 0:0 (0:0) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 3:2
10.11.2022 01:05
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Последние комментарии:
Сыграли как могли. Сити всяко сильнее, но тоже видно, что у них в последних матчах проблемы с мотивацией: играют в пол силы, и лысому шарлатану стоит это держать в уме.
Этот паренёк, Холл, добротный, стоит ему дать ещё шансы. Брою много и необоснованно игнорировали, будто он мельшот на фупле. Но с чем Поттеру стоит поработать - так это с ужасной формой некоторых игроков. Особенно, Пулисик, Стерлинг, etc.
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КОРОЛИ!!!
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Арсенал явно слил кубок..
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понятное дело, что кубок слили, дабы облегчить и без того насыщенный календарь
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КНЯЗЬЯ И КОРОЛИ финал хотят красивый заебенить
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И остануться без трофеев хоть каких то....
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Конте нагло слил ненужный кубок, КОРОЛЬ!!!
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КНЯЗИ будут на троне!!!
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