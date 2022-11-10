"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" вылетели из Кубка Лиги

Манчестер Сити По итогам состоявшихся в среду вечером матчей 3-го раунда Кубка Англии турнир покинули еще несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

"Челси", который не знает побед уже четыре матча Премьер-Лиги кряду, капитулировал в гостях у "Манчестер Сити", голами за который отметились Рияд Махред и Хулиан Альварес — 2:0.

Лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал" дома уступил более мотивированному "Брайтону" со счетом 1:3, хотя и забил первым.

А гол и результативаная передача Джесси Лингарда помогли "Ноттингем Форест" вдсятером шокировать "Тоттенхэм" — 2:0.

Судьбы больших лондонских клубов удалось избежать "Ливерпулю", который только в серии пенальти сумел сломить сопротивление "Дерби" из Лиги Один после безголевых 90 минут.

Также турнир покинули "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Лидс".

"Манчестер Сити" — "Челси" — 2:0 (0:0)

Голы: Махрез 53, Альварес 58.

"Арсенал" — "Брайтон" — 1:3 (1:1)

Голы: Нкетиа 20 — Уэлбек 27 (пен), Митома 58, Лэмпти 71.

"Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" — 0:0 (0:0) победа "Ньюкасла" в серии пенальти — 3:2

"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм" — 2:0 (0:0)

Голы: Лоди 50, Лингард 57.

"Саутгемптон" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:0 (1:1) победа "Саутгемптона" в серии пенальти — 6:5

Голы: Уорд-Проуз 45 (пен) — Уиндасс 24.

"Вест Хэм" — "Блэкберн" — 2:2 (1:1) победа "Блэкберна" в серии пенальти – 10:9

Голы: Форнальс 38, Антонио 78 — Вейл 6, Бреретон 88.

"Вулверхэмптон" — "Лидс" — 1:0 (0:0)

Гол: Бубакар Траоре 85.

"Ливерпуль" — "Дерби" — 0:0 (0:0) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 3:2


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2022 01:05

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  1. hachidlo 10.11.2022 01:37 # hachidlo
    Сыграли как могли. Сити всяко сильнее, но тоже видно, что у них в последних матчах проблемы с мотивацией: играют в пол силы, и лысому шарлатану стоит это держать в уме.
    Этот паренёк, Холл, добротный, стоит ему дать ещё шансы. Брою много и необоснованно игнорировали, будто он мельшот на фупле. Но с чем Поттеру стоит поработать - так это с ужасной формой некоторых игроков. Особенно, Пулисик, Стерлинг, etc.

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  2. pepguardiola 10.11.2022 01:36 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  3. alienripley 10.11.2022 01:28 # alienripley
    Арсенал явно слил кубок..

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  4. soloviev 10.11.2022 01:16 # soloviev
    понятное дело, что кубок слили, дабы облегчить и без того насыщенный календарь

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  5. kukuruzzo 10.11.2022 01:12 # kukuruzzo
    КНЯЗЬЯ И КОРОЛИ финал хотят красивый заебенить

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  6. skychnie-oboi 10.11.2022 01:10 # skychnie-oboi
    И остануться без трофеев хоть каких то....

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  7. vagifspurs 10.11.2022 01:09 # vagifspurs
    Конте нагло слил ненужный кубок, КОРОЛЬ!!!

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  8. electric 10.11.2022 01:09 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

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