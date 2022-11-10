"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" вылетели из Кубка Лиги

По итогам состоявшихся в среду вечером матчей 3-го раунда Кубка Англии турнир покинули еще несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

"Челси", который не знает побед уже четыре матча Премьер-Лиги кряду, капитулировал в гостях у "Манчестер Сити", голами за который отметились Рияд Махред и Хулиан Альварес — 2:0.



Лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал" дома уступил более мотивированному "Брайтону" со счетом 1:3, хотя и забил первым.



А гол и результативаная передача Джесси Лингарда помогли "Ноттингем Форест" вдсятером шокировать "Тоттенхэм" — 2:0.



Судьбы больших лондонских клубов удалось избежать "Ливерпулю", который только в серии пенальти сумел сломить сопротивление "Дерби" из Лиги Один после безголевых 90 минут.



Также турнир покинули "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Лидс".



"Манчестер Сити" — "Челси" — 2:0 (0:0)



Голы: Махрез 53, Альварес 58.



"Арсенал" — "Брайтон" — 1:3 (1:1)



Голы: Нкетиа 20 — Уэлбек 27 (пен), Митома 58, Лэмпти 71.



"Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" — 0:0 (0:0) победа "Ньюкасла" в серии пенальти — 3:2



"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм" — 2:0 (0:0)



Голы: Лоди 50, Лингард 57.



"Саутгемптон" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:0 (1:1) победа "Саутгемптона" в серии пенальти — 6:5



Голы: Уорд-Проуз 45 (пен) — Уиндасс 24.



"Вест Хэм" — "Блэкберн" — 2:2 (1:1) победа "Блэкберна" в серии пенальти – 10:9



Голы: Форнальс 38, Антонио 78 — Вейл 6, Бреретон 88.



"Вулверхэмптон" — "Лидс" — 1:0 (0:0)



Гол: Бубакар Траоре 85.



"Ливерпуль" — "Дерби" — 0:0 (0:0) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 3:2