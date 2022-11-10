Натан Джонс согласился возглавить "Саутгемптон"

Главный тренер "Лутона" Натан Джонс согласился перейти на работу в "Саутгемптон".

По информации Sky Sports, в среду Джонс провел встречу с "Саутгемптоном" и сразу согласовал условия долгосрочного контракта.



Чуть ранее "Лутон" дал разрешение своему рулевому вступить в переговоры с клубом Премьер-Лиги насчет вакансии, образовавшейся вследствие увольнения Ральфа Хазенхюттля.



Ожидается, что клуб Чемпионшипа получит от "святых" компенсацию в 2.5 млн. фунтов за Джонса и двух его ассистентов в лице Криса Коэна и Алана Шихана.



Официальное заявление о назначении 49-летнего Джонса, который в прошлом сезоне достиг с "Лутоном" плей-офф Чемпионшипа, "Саутгемптон" может сделать уже в четверг.