"Вилла" заплатила "Селтику" 4.25 млн. фунтов за Джеррарда

Стивен Джеррард Стала известная сумма компенсации, которую год назад "Астон Вилла" заплатила "Селтику" за главного тренера Стивена Джеррарда.

Напомним, в ноябре 2021 Джеррард заключил с "Виллой" контракт на три с половиной года, однако спустя 11 месяцев Стивен был уволен, освободив свое место Унаи Эмери.

Сегодня "Селтик" опубликовал финансовый отчет за сезон 2021/22, в течение которого шотландский гранд заработал рекордные 86.8 млн. фунтов и получил прибыль в 5.9 млн. фунтов.

Как сообщает Daily Mail, также из этого отчета следует, что "Селтик" получил компенсацию в 4.25 млн. фунтов от "Виллы" за Джеррарда.

Таким образом, каждая победа при Стивене обошлась бирмингемскому в 326,000 фунтов.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Селтик, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 09.11.2022 22:28 # suddenly
    Нормально даун собрал тут :)

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  2. liverbro 09.11.2022 22:10 # liverbro
    Фапля-позорище,что за идиот пишет тексты?какой нах Селтик?!

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  3. reezvan 09.11.2022 22:05 # reezvan
    Не рейнджерс не ?

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  4. kos9k 09.11.2022 22:04 # kos9k
    Какой Селтик, ебланище?

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