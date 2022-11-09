"Вилла" заплатила "Селтику" 4.25 млн. фунтов за Джеррарда
Стала известная сумма компенсации, которую год назад "Астон Вилла" заплатила "Селтику" за главного тренера Стивена Джеррарда.
Напомним, в ноябре 2021 Джеррард заключил с "Виллой" контракт на три с половиной года, однако спустя 11 месяцев Стивен был уволен, освободив свое место Унаи Эмери.
Сегодня "Селтик" опубликовал финансовый отчет за сезон 2021/22, в течение которого шотландский гранд заработал рекордные 86.8 млн. фунтов и получил прибыль в 5.9 млн. фунтов.
Как сообщает Daily Mail, также из этого отчета следует, что "Селтик" получил компенсацию в 4.25 млн. фунтов от "Виллы" за Джеррарда.
Таким образом, каждая победа при Стивене обошлась бирмингемскому в 326,000 фунтов.
09.11.2022 22:00
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Нормально даун собрал тут :)
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Фапля-позорище,что за идиот пишет тексты?какой нах Селтик?!
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Не рейнджерс не ?
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Какой Селтик, ебланище?
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