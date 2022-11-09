Помощник Конте ответил на претензии насчет футбола "Тоттенхэма"
Ассистент главного тренера "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини ответил на обвинения насчет того, что "шпоры" не играют в привлекательный футбол.
В последнее время к игровому стилю "Тоттенхэма" есть определенные претензии со стороны зрителей, даже если это приносит результат.
Однако не самый зрелищный футбол Стеллини, помощник Антонио Конте, связывает с чрезвычайно плотным графиком матчей.
"Я видел много матчей... Непросто найти привлекательный футбол не только в этой лиге, но и во всех лигах Европы.".
"Мы играем много матчей, поэтому ты должен дозировать энергию, и у каждой команды были проблемы в пяти последних матчах. Я не видел, чтобы хоть кто-нибудь играл в привлекательный футбол. Возможно, только в исполнении команд, которые не выступают в еврокубках".
"Так что мы хорошо знаем, как сложно было дозировать энергию в последний месяц. У "Ливерпуля" тоже были проблемы".
"Мы провели отличный матч (против "Ливерпуля") и не можем сказать, что не показали привлекательного футбола. Мы делаем это отрезками, как и каждая команда", — цитирует Стеллини Daily Star.
09.11.2022 21:00
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