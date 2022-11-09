Помощник Конте ответил на претензии насчет футбола "Тоттенхэма"

Ассистент главного тренера "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини ответил на обвинения насчет того, что "шпоры" не играют в привлекательный футбол.

В последнее время к игровому стилю "Тоттенхэма" есть определенные претензии со стороны зрителей, даже если это приносит результат.



Однако не самый зрелищный футбол Стеллини, помощник Антонио Конте, связывает с чрезвычайно плотным графиком матчей.



"Я видел много матчей... Непросто найти привлекательный футбол не только в этой лиге, но и во всех лигах Европы.".



"Мы играем много матчей, поэтому ты должен дозировать энергию, и у каждой команды были проблемы в пяти последних матчах. Я не видел, чтобы хоть кто-нибудь играл в привлекательный футбол. Возможно, только в исполнении команд, которые не выступают в еврокубках".



"Так что мы хорошо знаем, как сложно было дозировать энергию в последний месяц. У "Ливерпуля" тоже были проблемы".



"Мы провели отличный матч (против "Ливерпуля") и не можем сказать, что не показали привлекательного футбола. Мы делаем это отрезками, как и каждая команда", — цитирует Стеллини Daily Star.