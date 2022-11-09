Гвардиола призвал "Челси" дать время Поттеру

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал "Челси" дать время своему наставнику Грэму Поттеру.

В данный момент "Челси" не знает побед уже четыре матча Премьер-Лиги кряду, включая поражения от "Брайтона" (4:1) и "Арсенала" (0:1), откатившись аж на седьмое место в таблице.



Однако в преддверии встречи с "Челси" в Кубке Лиги Гвардиола поддержал Поттера, выразив надежду, что "синие" сделают то же самое.



"Если "Челси" примет мой скромный совет, то я скажу дайте ему время и он будет успешен".



"Они добивались хороших результатов, играя в свой футбол. В проигранном ими матче против "Брайтона" я увидел многие вещи, которые помню по его периоду в "Брайтоне". Но ему нужно время, каждому нужно время".



"Никто не сможет достичь успеха за день или два. Я очень уважаю его работу. Он трудился исключительным образом в "Брайтоне", и я практически уверен, что он будет успешен и здесь, я не сомневаюсь насчет этого".



"На мой взгляд, он один из лучших тренеров нашей лиге", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.