"Юнайтед" оштрафован на 82,000 фунтов

"Манчестер Юнайтед" был оштрафован на 20,000 фунтов за потерю контроля над своими игроками в двух матчах Премьер-Лиги.

Напомним, FA были выдвинуты соответствующие обвинения после матчей против "Ньюкасла" и "Челси" в прошлом месяце.



В первом случае игроки "красных дьяволов" были возмущены отмененным голом Криштиану Роналду, а во втором — назначением пенальти за фол Скотта Мактоминея на Армандо Бройе.



Клуб с "Олд Траффорд" признал свою неправоту и был оштрафован независимой комиссией на 45,000 и 37,000 фунтов за два этих инцидента. Письменные причины этого решения Ассоциация обещает опубликовать позже.