"Юнайтед" оштрафован на 82,000 фунтов

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" был оштрафован на 20,000 фунтов за потерю контроля над своими игроками в двух матчах Премьер-Лиги.

Напомним, FA были выдвинуты соответствующие обвинения после матчей против "Ньюкасла" и "Челси" в прошлом месяце.

В первом случае игроки "красных дьяволов" были возмущены отмененным голом Криштиану Роналду, а во втором — назначением пенальти за фол Скотта Мактоминея на Армандо Бройе.

Клуб с "Олд Траффорд" признал свою неправоту и был оштрафован независимой комиссией на 45,000 и 37,000 фунтов за два этих инцидента. Письменные причины этого решения Ассоциация обещает опубликовать позже.


Метки FA, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2022 19:00

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