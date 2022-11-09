Поттер: "Я бы остался в "Брайтоне", если бы хотел легкой жизни"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что остался бы в "Брайтоне", если бы боялся испытания, связанного с работой в топ-клубе.

47-летний Поттер оказался под определенным давлением после двух подряд поражений в Премьер-Лиге, а в среду может вылететь из Кубка Лиги, если не совладает с "Манчестер Сити".



Тем не менее, Грэм заранее был готов к тому, что ему придется тяжело, когда соглашался на работу в "Челси".



"Если бы я хотел легкой и славной жизни, я бы легко мог остаться работать в "Брайтоне", заключил бы новый контракт, и все было бы абсолютно нормально".



"Ко мне не было бы слишком много вопросов, не было бы связанного с увольнением давления и вроде того. Но это одна из многих причин, почему я отправился в этот великолепный клуб — потенциально один из лучших клубов в мире, способный сражаться за большие трофеи".



"Но, думаю, все мы знаем, что последние два, три, четыре года клуб не был таким. Об этом говорит таблица лига и разница в очках между топ-2 и "Челси".



"Мы находимся в процессе. Наши дела идут довольно хорошо, и игроки по-настоящему хорошо реагируют на изменения. Тебе будет немного больно, прежде чем ты выйдешь на этот уровень", — цитирует Поттера Evening Standard.