Защитник "Челси" Рис Джеймс подтвердил, что его не берут на Чемпионат Мира в Катаре.

Сегодня утром издание The Sun сообщило, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт лично позвонил Джеймсу и сообщил тому о своем решении не включать Риса в заявку на ЧМ-2022.



Отсутствующий уже месяц с травмой колена Джеймс с пониманием относится к этому решению, но все равно очень расстроен.



"Я опустошен. В минуту, когда я травмировал свое колено, я понял, что мое участие на Чемпионате Мира будет под вопросом, но я всегда чувствовал, что это возможно".



"Я никогда не думал, что можно трудиться так упорно, как это делал я. Я хотел обеспечить себе лучшие шансы отправиться туда, и я искренне верил, что могу быть полезным команде".



"Я осознаю, что это было риском и для меня, и для команды, хотя лично я был готов на него пойти. Удачи парням. Я скоро вернусь. Берегите себя и любите друг друга", — написал Джеймс в твиттере.