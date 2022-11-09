Инвесторы из Дубая могут купить "Ливерпуль"
Инвесторы из Дубая обдумывают приобретение "Ливерпуля" за 5 миллиардов долларов (4.3 млрд. фунтов).
Американская компания Fenway Sports Group владеет "Ливерпулем" с 2010 года, и в прошлом неоднократно возникали слухи о возможной продаже мерсисайдского клуба.
Однако на текущей неделе сама FSG подтвердила, что "готова рассмотреть новых акционеров", что было воспринято как сигнал о том, что "Ливерпуль" выставлен на продажу.
По информации Arabian Business, приобрести "Ливерпуль" может инвестиционный фонд Dubai International Capital, который принадлежит правительству Дубая и его правящей семье.
Стоит отметить, что DIC имеет давний интерес "Ливерпуль" и свою первую попытку приобрести "красных" предпринял еще в 2007 году, предложив 360 млн. долларов (312 млн. фунтов).
Сообщается, что DIC, основателем которого является эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, может предложить за "Ливерпуль 4.3 млрд. фунтов, и это больше тех 3.5 млн. фунтов, в которые клуб с "Энфилда" был оценен Forbes в мае.
09.11.2022 16:00
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Последние комментарии:
У Кирилла Стремоусова, который сегодня абсолютно случайно буквально отъехал в ДТП, ну, просто звёзды так совпали, что Херсон пора сдавать, и лишние свидетели не нужны, очень примечательная биография, оцените:
• Родился в Донецкой области. Окончил университет в Тернополе. Работал в Киеве. В 2009 переехал в Херсон.
• Был разнорабочим в Чикаго, путешествовал автостопом по северной, Центральной, Южной Америке.
• Был владельцем компании по разведению рыбы. Позднее возглавил рыбную инспекцию.
• По возвращении в Украину вел семинары по альтернативной медицине.
• Основал организацию «За президента» в поддержку Януковича
• Организовал Украинский центр экологической самообороны
• Во время ковида поддержал антипрививочников
• На выборах в верховную раду Украины в 2019 получил 1,74% голосов, на выборах мэра Херсона в 2020 – 1,37%.
Как говорится: жил грешно и умер смешно. Вот только с такими прохиндеями Кремль и находит общий язык, и то, как мы можем наблюдать, всего лишь временно
(ответить)
Венгрия заблокирует план Евросоюза по передаче киевским властям 18 миллиардов евро по программе финансовой помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
хохлы-нищеброды уже всем надоели
(ответить)
инвестиционный фонд Dubai International Capital, который принадлежит правительству Дубая и его правящей семье
- Страна или государство не может владеть ФК из АПЛ. Ведь так звучал протест на поглощение НЮ. Но у нас общественный фонд таки.
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Опять арабы? перевозите АПЛ в Персидский залив
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15.03.2022 18:18 #
melwood-lfc
как же чечены ебут
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Везде и во все века участь предателей плачевная, но меньше их не становится...
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Погром армян в Сумгаите (Азербайджан) 27-29 февраля 1988 года, стал первым массовым взрывом этнического насилия в годы «перестройки». По официальным данным, погибло 26 армян и 6 азербайджанцев, сотни человек были ранены, подверглись насилию, пыткам и издевательствам, тысячи превратились в беженцев. Поводом для погрома стал перезревший конфликт вокруг населенного преимущественно армянами Нагорно-Карабахского автономного округа в составе Азербайджана.
Как раз после этих трагических событий матушка Пилояна Артура Суриковича перебралась в Москву и в связи с плохим финансовым состоянием пошла работать в бордель. Прославилась в узких кругах тем, что умудрилась забеременеть после первого продуктивного месяца работы. В 1989 году родился Артур. Так и не узнав имя отца, растила Артура как мать одиночка.
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Судя по нему, мужчин, которых “мобилизовали” в российскую армию, изнасиловали на глазах у других мобилизованных.
“Сослуживцам, которые хотели защитить ребят, угрожали оружием и обещали пристрелить их как собак. Чеченцы унижали их и заявили, что мы на своей земле никто, не люди, скот и они будут делать с нами все, что захотят. Наша судьба – молчать и терпеть”, – рассказывают родные мужчин.
Они также отмечают, что “военное командование не желает вступать в конфронтацию с подчиненными Рамзана Кадырова” и пытается скрыть инцидент.
15.03.2022 18:18 #
melwood-lfc
как же чечены ебут
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Врачи работают на месте ДТП с участием Стремоусова, официальной информации о его гибели нет — глава Минздрава Херсонской области
Надеюсь все нормальные врачи успели эвекуироваться.
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Норм кстати прикормят свинохохлов Херсоном
Все мирное население вывезли, наши военные уйдут и свинохохлы займут Херсон и радостно расскажут везде
Потом дамба неожиданно разрушится и десятки тысяч свинохохлятских военных будут смыты как гавно в унитазе
(ответить)
Стоит отметить, что DIC имеет давний интерес "Ливерпуль" и свою первую попытку приобрести "красных" предпринял еще в 2007 году, предложив 360 млн. долларов (312 млн. фунтов).
Источник: http://fapl.ru/posts/96676/
лузерхуй всегда тянулся на дик
(ответить)
Ээээ, свинособаки, свинопетухи, Шо с е6алом xyесосы?)))) Шо с ХЕРСОНОМ?))))))))))))))))))АХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАхахахахХАХ
(ответить)
Ой, а как же грязные арабские деньги, бла-бла-бла?
(ответить)
Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Замглавы назначенной Россией администрации Херсонской области было 45 лет.
После начала войны в Украине он прославился, в основном, кринжовыми видосами про «обстановку на фронте». До войны его знали как антиваксера и любителя теорий заговоров.
(ответить)
Zтремоуzоv вечная память!
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22-летнего блохера Некоглая (Николая Лебедева) всё-таки задержали в Москве. Но не за видео с «пародией» на раненого российского солдата, а за «нарушение миграционного законодательства».
Оказалось, что он гражданин Молдавии. Завтра его ждёт суд по статье 18.8 КоАП РФ. Некоглаю грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей и возможная депортация из РФ.
Был бы человек…
(ответить)
лузерпуки все эти годы:
> постоянно п*здели на Сити и шейхов
лузерпуки сейчас:
> "шейхи, купите нас, пожалуйста!"
ору)))
(ответить)
куда пропал безвизг? помер на фронте?
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Если это случится, болельщики обоссанной портовой помойки под названием лузерхyйня фк не смогут упрекать никого ни в чём в плане трат на трансферы. Хотя лузерхyйня и обосранные фанаты этого недоклуба всё равно будут на страпоне и им ничего не может с него слезть, потому что они этим наслаждаются, ведь они наравнe с Арсеналом являются главными ЛГБТ клубами в Англии.
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вахахахахахаха ну что теперь не сможете прикрыться деньгами арабов да? если купят, наконец-то мс отлетит нахуй со своей недопотенциалом, ведь теперь ливерпуль будет скупать все что захочет
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