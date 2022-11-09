Инвесторы из Дубая могут купить "Ливерпуль"

Инвесторы из Дубая обдумывают приобретение "Ливерпуля" за 5 миллиардов долларов (4.3 млрд. фунтов).

Американская компания Fenway Sports Group владеет "Ливерпулем" с 2010 года, и в прошлом неоднократно возникали слухи о возможной продаже мерсисайдского клуба.



Однако на текущей неделе сама FSG подтвердила, что "готова рассмотреть новых акционеров", что было воспринято как сигнал о том, что "Ливерпуль" выставлен на продажу.



По информации Arabian Business, приобрести "Ливерпуль" может инвестиционный фонд Dubai International Capital, который принадлежит правительству Дубая и его правящей семье.



Стоит отметить, что DIC имеет давний интерес "Ливерпуль" и свою первую попытку приобрести "красных" предпринял еще в 2007 году, предложив 360 млн. долларов (312 млн. фунтов).



Сообщается, что DIC, основателем которого является эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, может предложить за "Ливерпуль 4.3 млрд. фунтов, и это больше тех 3.5 млн. фунтов, в которые клуб с "Энфилда" был оценен Forbes в мае.