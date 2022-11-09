Инвесторы из Дубая могут купить "Ливерпуль"

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум Инвесторы из Дубая обдумывают приобретение "Ливерпуля" за 5 миллиардов долларов (4.3 млрд. фунтов).

Американская компания Fenway Sports Group владеет "Ливерпулем" с 2010 года, и в прошлом неоднократно возникали слухи о возможной продаже мерсисайдского клуба.

Однако на текущей неделе сама FSG подтвердила, что "готова рассмотреть новых акционеров", что было воспринято как сигнал о том, что "Ливерпуль" выставлен на продажу.

По информации Arabian Business, приобрести "Ливерпуль" может инвестиционный фонд  Dubai International Capital, который принадлежит правительству Дубая и его правящей семье.

Стоит отметить, что DIC имеет давний интерес "Ливерпуль" и свою первую попытку приобрести "красных" предпринял еще в 2007 году, предложив 360 млн. долларов (312 млн. фунтов).

Сообщается, что DIC, основателем которого является эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, может предложить за "Ливерпуль 4.3 млрд. фунтов, и это больше тех 3.5 млн. фунтов, в которые клуб с "Энфилда" был оценен Forbes в мае.


Метки DIC, FSG, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 09.11.2022 17:37 # narcot
    У Кирилла Стремоусова, который сегодня абсолютно случайно буквально отъехал в ДТП, ну, просто звёзды так совпали, что Херсон пора сдавать, и лишние свидетели не нужны, очень примечательная биография, оцените:

    • Родился в Донецкой области. Окончил университет в Тернополе. Работал в Киеве. В 2009 переехал в Херсон.
    • Был разнорабочим в Чикаго, путешествовал автостопом по северной, Центральной, Южной Америке.
    • Был владельцем компании по разведению рыбы. Позднее возглавил рыбную инспекцию.
    • По возвращении в Украину вел семинары по альтернативной медицине.
    • Основал организацию «За президента» в поддержку Януковича
    • Организовал Украинский центр экологической самообороны
    • Во время ковида поддержал антипрививочников
    • На выборах в верховную раду Украины в 2019 получил 1,74% голосов, на выборах мэра Херсона в 2020 – 1,37%.

    Как говорится: жил грешно и умер смешно. Вот только с такими прохиндеями Кремль и находит общий язык, и то, как мы можем наблюдать, всего лишь временно

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  2. great-alexander 09.11.2022 17:33 # great-alexander
    Венгрия заблокирует план Евросоюза по передаче киевским властям 18 миллиардов евро по программе финансовой помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    хохлы-нищеброды уже всем надоели

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  3. shearer1 09.11.2022 17:12 # shearer1
    инвестиционный фонд Dubai International Capital, который принадлежит правительству Дубая и его правящей семье
    - Страна или государство не может владеть ФК из АПЛ. Ведь так звучал протест на поглощение НЮ. Но у нас общественный фонд таки.

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  4. ivan-tns 09.11.2022 17:12 # ivan-tns
    Опять арабы? перевозите АПЛ в Персидский залив

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  5. mancityman 09.11.2022 17:08 # mancityman
    15.03.2022 18:18 #
    melwood-lfc

    как же чечены ебут

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  6. iskander8sg 09.11.2022 17:02 # iskander8sg
    Везде и во все века участь предателей плачевная, но меньше их не становится...

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  7. moneycity 09.11.2022 16:58 # moneycity
    Погром армян в Сумгаите (Азербайджан) 27-29 февраля 1988 года, стал первым массовым взрывом этнического насилия в годы «перестройки». По официальным данным, погибло 26 армян и 6 азербайджанцев, сотни человек были ранены, подверглись насилию, пыткам и издевательствам, тысячи превратились в беженцев. Поводом для погрома стал перезревший конфликт вокруг населенного преимущественно армянами Нагорно-Карабахского автономного округа в составе Азербайджана.
    Как раз после этих трагических событий матушка Пилояна Артура Суриковича перебралась в Москву и в связи с плохим финансовым состоянием пошла работать в бордель. Прославилась в узких кругах тем, что умудрилась забеременеть после первого продуктивного месяца работы. В 1989 году родился Артур. Так и не узнав имя отца, растила Артура как мать одиночка.

    (ответить)

  8. moneycity 09.11.2022 16:57 # moneycity
    Судя по нему, мужчин, которых “мобилизовали” в российскую армию, изнасиловали на глазах у других мобилизованных.

    “Сослуживцам, которые хотели защитить ребят, угрожали оружием и обещали пристрелить их как собак. Чеченцы унижали их и заявили, что мы на своей земле никто, не люди, скот и они будут делать с нами все, что захотят. Наша судьба – молчать и терпеть”, – рассказывают родные мужчин.

    Они также отмечают, что “военное командование не желает вступать в конфронтацию с подчиненными Рамзана Кадырова” и пытается скрыть инцидент.

    15.03.2022 18:18 #
    melwood-lfc

    как же чечены ебут

    (ответить)

  9. kellborn 09.11.2022 16:52 # kellborn
    Врачи работают на месте ДТП с участием Стремоусова, официальной информации о его гибели нет — глава Минздрава Херсонской области

    Надеюсь все нормальные врачи успели эвекуироваться.

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  10. great-alexander 09.11.2022 16:49 # great-alexander
    Норм кстати прикормят свинохохлов Херсоном
    Все мирное население вывезли, наши военные уйдут и свинохохлы займут Херсон и радостно расскажут везде
    Потом дамба неожиданно разрушится и десятки тысяч свинохохлятских военных будут смыты как гавно в унитазе

    (ответить)

  11. arsenalbigfan 09.11.2022 16:46 # arsenalbigfan
    Стоит отметить, что DIC имеет давний интерес "Ливерпуль" и свою первую попытку приобрести "красных" предпринял еще в 2007 году, предложив 360 млн. долларов (312 млн. фунтов).

    Источник: http://fapl.ru/posts/96676/

    лузерхуй всегда тянулся на дик

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  12. mancityman 09.11.2022 16:44 # mancityman
    Ээээ, свинособаки, свинопетухи, Шо с е6алом xyесосы?)))) Шо с ХЕРСОНОМ?))))))))))))))))))АХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАхахахахХАХ

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  13. brown-ale 09.11.2022 16:37 # brown-ale
    Ой, а как же грязные арабские деньги, бла-бла-бла?

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  14. narcot 09.11.2022 16:35 # narcot
    Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Замглавы назначенной Россией администрации Херсонской области было 45 лет.

    После начала войны в Украине он прославился, в основном, кринжовыми видосами про «обстановку на фронте». До войны его знали как антиваксера и любителя теорий заговоров.

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  15. great-alexander 09.11.2022 16:32 # great-alexander
    Zтремоуzоv вечная память!

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  16. narcot 09.11.2022 16:32 # narcot
    22-летнего блохера Некоглая (Николая Лебедева) всё-таки задержали в Москве. Но не за видео с «пародией» на раненого российского солдата, а за «нарушение миграционного законодательства».

    Оказалось, что он гражданин Молдавии. Завтра его ждёт суд по статье 18.8 КоАП РФ. Некоглаю грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей и возможная депортация из РФ.

    Был бы человек…

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  17. true-manc 09.11.2022 16:20 # true-manc
    лузерпуки все эти годы:
    > постоянно п*здели на Сити и шейхов

    лузерпуки сейчас:
    > "шейхи, купите нас, пожалуйста!"

    ору)))

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  18. narcot 09.11.2022 16:18 # narcot
    куда пропал безвизг? помер на фронте?

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  19. moneycity 09.11.2022 16:18 # moneycity
    Если это случится, болельщики обоссанной портовой помойки под названием лузерхyйня фк не смогут упрекать никого ни в чём в плане трат на трансферы. Хотя лузерхyйня и обосранные фанаты этого недоклуба всё равно будут на страпоне и им ничего не может с него слезть, потому что они этим наслаждаются, ведь они наравнe с Арсеналом являются главными ЛГБТ клубами в Англии.Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  20. tursa 09.11.2022 16:09 # tursa
    вахахахахахаха ну что теперь не сможете прикрыться деньгами арабов да? если купят, наконец-то мс отлетит нахуй со своей недопотенциалом, ведь теперь ливерпуль будет скупать все что захочет

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