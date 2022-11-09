Гвардиола: "Одним глазом игроки уже на Чемпионате Мира"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что близость Чемпионата Мира в Катаре может повлиять на игроков в заключительных матчах перед паузой на международный турнир.
Перед тем, как Гвардиола отпустит своих игроков в сборные, "Сити" еще предстоит сыграть с "Челси" в Кубке Лиги и с "Брентфордом" в Премьер-Лиге.
Гвардиола чувствует, что ему будет сложно добиться полной самоотдачи от подопечных в этих матчах, потому что игроки будут невольно беречь себя, опасаясь получить травму и пропустить ЧМ-2022.
"Прямо сейчас ситуация такова, что мы играем матч завтра, затем будет "Брентфорд" (в субботу), и одним глазом игроки уже на Чемпионате Мира".
"Если ты получишь травму против "Брентфорда", это никак не повлияет на шансы выиграть Премьер-Лигу, но ты можешь пропустить Чемпионат Мира. Это будет у них на уме".
"Я должен попросить парней сосредоточиться, и месяц назад с этим не было проблем, но теперь Чемпионат Мира уже за углом".
"Мы играем в субботу, и в субботу же вечером они улетают в свои сборные. Я практически уверен, что они будут держать это в голове. Я бы сам думал так же".
"Но расписание такое, какое оно есть. Ты должен подстроиться, и ничего не изменится. Мы должны играть, и точка. Ничего не изменится", — цитирует Гвардиолу The Independent.
09.11.2022 15:00
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Верно Пеп! В этот раз согласен! Игроки Челси некуя не играли с Арсеналом. Когда дома могли выносить слабоватых ананиров! Но сами и ненаиграли на победу. С Брайтоном по делу проиграли там то перебегали игроки чаек по пресингу и заходили все удары.....да и Синие старались но неполучилось.
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Лысый сам уже одной ногой в ПСЖ или Реале
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