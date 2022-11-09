Гвардиола: "Одним глазом игроки уже на Чемпионате Мира"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что близость Чемпионата Мира в Катаре может повлиять на игроков в заключительных матчах перед паузой на международный турнир.

Перед тем, как Гвардиола отпустит своих игроков в сборные, "Сити" еще предстоит сыграть с "Челси" в Кубке Лиги и с "Брентфордом" в Премьер-Лиге.



Гвардиола чувствует, что ему будет сложно добиться полной самоотдачи от подопечных в этих матчах, потому что игроки будут невольно беречь себя, опасаясь получить травму и пропустить ЧМ-2022.



"Прямо сейчас ситуация такова, что мы играем матч завтра, затем будет "Брентфорд" (в субботу), и одним глазом игроки уже на Чемпионате Мира".



"Если ты получишь травму против "Брентфорда", это никак не повлияет на шансы выиграть Премьер-Лигу, но ты можешь пропустить Чемпионат Мира. Это будет у них на уме".



"Я должен попросить парней сосредоточиться, и месяц назад с этим не было проблем, но теперь Чемпионат Мира уже за углом".



"Мы играем в субботу, и в субботу же вечером они улетают в свои сборные. Я практически уверен, что они будут держать это в голове. Я бы сам думал так же".



"Но расписание такое, какое оно есть. Ты должен подстроиться, и ничего не изменится. Мы должны играть, и точка. Ничего не изменится", — цитирует Гвардиолу The Independent.