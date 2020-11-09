"Сити" начал переговоры о покупке Беллингема

"Манчестер Сити" провел предварительные переговоры насчет покупки полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Ранее в ноябре появилась информация, что "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема и что "Манчестер Юнайтед" сделал Джуда своей целью номер один.



Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что "Сити" не собирается оставаться в стороне, и среди людей, осведомленных насчет ситуации Беллингема, крепнет уверенность, что именно "горожане" будут следующим клубом Джуда.



У "Сити" и "Боруссии" налажены рабочие отношения после того, как минувшим летом нападающий Эрлинг Холанд сменил Дортмунд на Манчестер по сделке стоимость 51 миллион фунтов.



И хотя в данный момент нет никаких гарантий, что Беллингем покинет "Боруссию" уже в конце этого сезона, 19-летний игрок сборной Англии точно не отработает полностью свой действующий контракт.