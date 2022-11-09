Фердинанд призвал "Ньюкасл" купить Заху
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал "Ньюкасл" приобрести вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху в январе.
Как известно, 29-летний Заха до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, и в январе у "Пэлас" будет последняя возможность получить хоть какую-нибудь компенсацию за Уилфрида.
Фердинанд видит в этом отличную возможность для "Ньюкасла", чей лучший вингер Аллан Сен-Максимен в этом сезоне больше лечится, чем играет.
"На месте "Ньюкасла" я бы немедленно его купил. Я бы взял его и продал Сен-Максимена".
"Либо, они бы играли у меня вместе. Он забивает больше, чем Сен-Максимен. Сен-Максимена можно оставить или нет, но Уилфрид Заха в "Ньюкасле" стал бы проблемой для соперников", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
09.11.2022 12:00
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