Чарли Остин раскритиковал Хазенхюттля

Бывший нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин обрушился с критикой на Ральфа Хазенхюттля, уволенного с поста главного тренера "святых".

Опустившись в зону вылета после домашнего поражения 1:4 от "Ньюкасла" в минувшее воскресенье, спустя сутки "Саутгемптон" объявил о расставании с Хазенхюттлем.



И хотя Остин покинул "Сент-Мэри" еще в 2019 году, Чарли быстро понял, что Ральф — не тот тренер, который умеет вдохновлять команду.



"Он думал только о себе. Когда результаты были плохими, он спешил обвинить во всем команду. А когда команда выступала замечательно, он приписывал все заслуги себе".



"Когда его спросили, может ли он прервать неудачную полосу, он ответил "нет". Думаю, никто из тренеров не может позволять себе подобное. Ты должен заряжать свою команду. Даже если ты не веришь в это, ты должен говорить, что можешь наладить дела", — сообщил Остин talkSPORT.