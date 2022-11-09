Невилл поверил, что "Арсенал" будет в топ-4

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что "Арсенал" завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Лишь в прошлом месяце Невилл говорил, что по-прежнему сомневается в "Арсенале" и считает, команда Микеля Артеты, несмотря на свое лидерство, еще может опуститься за пределы топ-4.



Однако последние матчи "Арсенала", включая победу 0:1 над "Челси" в минувший уикенд, заставили Невилла поверить, что "канониры" вернутся в Лигу Чемпионов.



"В прошлом сезоне у нас были сомнения насчет Микеля Артеты, но мы хотели, чтобы он доказал нашу неправоту, потому что мне нравится этот тренер и его стиль футбола. В этом сезоне остается 25 матчей, и Чемпионат Мира серьезным образом нарушит его ход, но я вижу "Арсенал" в топ-4".



"Если "Арсенал" проиграет пару матчей, а команды ниже выиграют эти матчи, то давление на них возрастет, и тогда мы узнаем, сможет ли "Арсенал" это выдержать. Большой момент будет в феврале и марте, когда мы и увидим, из чего сделан "Арсенал".



"В последние годы "Арсенал" доказал лишь одну вещь: что они склонны сыпаться в конце сезона. Пока я не увижу обратное, у меня будут оставаться сомнения", — цитирует Невилла Football.London.