Клубы Премьер-Лиги согласовали изменения правил ФФП
Клубы Премьер-Лиги достигли договоренности об изменении правил финансового фейр-плей.
Новые правила, дата вступления которых в силу пока не определена, предполагают, что в Премьер-Лиге и турнирах УЕФА ограничения станут разными.
Выступающим в еврокубках клубам разрешено тратить 70 процентов своих доходов на зарплаты и трансферы. В Премьер-Лиге собираются эту планку поднять — хотя пока неясно, насколько.
С помощью этого Премьер-Лига будет поощрять клубы на "амбициозные траты", чтобы навязать конкуренцию представителям "большой шестерки".
При этом, не нарушая правил ФФП в Премьер-Лиге, клубы будут рисковать нарваться на штрафные санкции со стороны УЕФА.
Как сообщает Sky Sports, голосование насчет новых правил ФФП состоялось во вторник — после 12 месяцев переговоров.
Также клубы Премьер-Лиги согласились выделять больше денег на поддержку низших дивизионов и даже собираются создать "инфраструктурный фонд", который поможет представителям Лиги Один и Лиги Два улучшать свои стадионы и тренировочные базы.
Выплаты клубам Футбольной Лиги станут дифференцированными и будут зависеть от итоговой позиции в таблице. Парашютные выплаты вылетевшим из Премьер-Лиги клубам сохранятся.
09.11.2022 09:00
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когда уже Перес поймет, что бриты (=амеры+шейхи) не будут входить в его суперлигу...надо ему ограничиться только португезами+италами, и будет норм и побыстрее запускать новый проект.
По другому конкурировать с АПЛ невозможно.
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