Клубы Премьер-Лиги согласовали изменения правил ФФП

Премьер-Лига Клубы Премьер-Лиги достигли договоренности об изменении правил финансового фейр-плей.

Новые правила, дата вступления которых в силу пока не определена, предполагают, что в Премьер-Лиге и турнирах УЕФА ограничения станут разными.

Выступающим в еврокубках клубам разрешено тратить 70 процентов своих доходов на зарплаты и трансферы. В Премьер-Лиге собираются эту планку поднять — хотя пока неясно, насколько.

С помощью этого Премьер-Лига будет поощрять клубы на "амбициозные траты", чтобы навязать конкуренцию представителям "большой шестерки".

При этом, не нарушая правил ФФП в Премьер-Лиге, клубы будут рисковать нарваться на штрафные санкции со стороны УЕФА.

Как сообщает Sky Sports, голосование насчет новых правил ФФП состоялось во вторник — после 12 месяцев переговоров.

Также клубы Премьер-Лиги согласились выделять больше денег на поддержку низших дивизионов и даже собираются создать "инфраструктурный фонд", который поможет представителям Лиги Один и Лиги Два улучшать свои стадионы и тренировочные базы.

Выплаты клубам Футбольной Лиги станут дифференцированными и будут зависеть от итоговой позиции в таблице. Парашютные выплаты вылетевшим из Премьер-Лиги клубам сохранятся.


Метки Премьер-Лига, Футбольная лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2022 09:00

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  1. ruchinski 09.11.2022 09:59 # ruchinski
    когда уже Перес поймет, что бриты (=амеры+шейхи) не будут входить в его суперлигу...надо ему ограничиться только португезами+италами, и будет норм и побыстрее запускать новый проект.
    По другому конкурировать с АПЛ невозможно.

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