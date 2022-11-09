Клубы Премьер-Лиги согласовали изменения правил ФФП

Клубы Премьер-Лиги достигли договоренности об изменении правил финансового фейр-плей.

Новые правила, дата вступления которых в силу пока не определена, предполагают, что в Премьер-Лиге и турнирах УЕФА ограничения станут разными.



Выступающим в еврокубках клубам разрешено тратить 70 процентов своих доходов на зарплаты и трансферы. В Премьер-Лиге собираются эту планку поднять — хотя пока неясно, насколько.



С помощью этого Премьер-Лига будет поощрять клубы на "амбициозные траты", чтобы навязать конкуренцию представителям "большой шестерки".



При этом, не нарушая правил ФФП в Премьер-Лиге, клубы будут рисковать нарваться на штрафные санкции со стороны УЕФА.



Как сообщает Sky Sports, голосование насчет новых правил ФФП состоялось во вторник — после 12 месяцев переговоров.



Также клубы Премьер-Лиги согласились выделять больше денег на поддержку низших дивизионов и даже собираются создать "инфраструктурный фонд", который поможет представителям Лиги Один и Лиги Два улучшать свои стадионы и тренировочные базы.



Выплаты клубам Футбольной Лиги станут дифференцированными и будут зависеть от итоговой позиции в таблице. Парашютные выплаты вылетевшим из Премьер-Лиги клубам сохранятся.